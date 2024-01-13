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На Львівщині суд скасував повістку викладачу та присудив йому відстрочку

13 січня 2024 04:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На Львівщині суд скасував повістку викладачу та присудив йому відстрочку
Викладач під час занять зі студентами. Фото: Lucky Business / shutterstock.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Викладач технологічного коледжу "Львівської політехніки" звернувся до суду з проханням скасувати наказ про його призов на військову службу та закликати ТЦК розглянути питання про надання йому відстрочки. Суд повністю задовольнив позов чоловіка.

Про це йдеться у рішенні Львівського окружного адміністративного суду.

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Зазначається, що мешканець Львівської області, який працює викладачем у технологічному коледжі "Львівської політехніки", звернувся до суду з позовом до Золочівського РТЦК та СП.

Чоловік просив визнати неправомірним та скасувати наказ ТЦК про його мобілізацію, а також зобов'язати військкомат розглянути надання відстрочки відповідно до закону. Оскільки він працює викладачем на 1,3 ставки, то він має право на відстрочку від призову.

Своєю чергою працівник ТЦК заявив під час засідання, що чоловік не пред'явив жодних документів, які б підтверджували вчене звання чи науковий ступінь, тому він не може просити про відстрочку.

У позовній заяві вказано, що чоловік не повинен мати вченого звання чи наукового ступеня, оскільки він не займається науковою діяльністю. Важливо, щоб за законом він був працевлаштований не менше як на 0,75 ставки.

Тому суд вирішив, що працівник ТЦК неправильно тлумачить ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Таким чином суд повністю задовольнив позов викладача, скасувавши його призов до РТЦК та СП та зобов'язав ТЦК розглянути питання про надання йому відстрочки від мобілізації.

Нагадаємо, що у Львівській області судили жінку, яка хотіла незаконно переправити за кордон ухилянта. Як відомо, вона має III групу інвалідності. 

суд
закон
Львівська область
мобілізація
повістки
Університет
відстрочка
ТЦК та СП
викладачі

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