Во Львовской области суд отменил повестку преподавателю и присудил ему отсрочку

Преподаватель на занятиях со студентами. Фото: Lucky Business / shutterstock.com

Преподаватель технологического колледжа "Львовской политехники" обратился в суд с просьбой отменить приказ о его призыве на военную службу и призвать ТЦК рассмотреть вопрос о предоставлении ему отсрочки. Суд полностью удовлетворил иск мужчины.

Об этом говорится в решении Львовского окружного административного суда.

Читайте также:

Почему суд принял такое решение

Отмечается, что житель Львовской области, работающий преподавателем в технологическом колледже "Львовской политехники", обратился в суд с иском к Золочевскому РТЦК и СП.

Мужчина просил признать неправомерным и отменить приказ ТЦК о его мобилизации, а также обязать военкомат рассмотреть предоставление отсрочки в соответствии с законом. Поскольку он работает преподавателем на 1,3 ставки, он имеет право на отсрочку от призыва.

В свою очередь работник ТЦК заявил во время заседания, что мужчина не предъявил никаких документов, подтверждающих ученое звание или научную степень, поэтому он не может просить об отсрочке.

В исковом заявлении указано, что мужчина не имеет ученого звания или ученой степени, поскольку он не занимается научной деятельностью. Важно, чтобы по закону он был трудоустроен не менее чем на 0,75 ставки.

Поэтому суд решил, что работник ТЦК неправильно истолковывает ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Таким образом, суд полностью удовлетворил иск преподавателя, отменив его призыв в РТЦК и СП и обязал ТЦК рассмотреть вопрос о предоставлении ему отсрочки от мобилизации.

Напомним, что во Львовской области судили женщину, которая хотела незаконно переправить за границу уклониста. Как известно, она имеет III группу инвалидности.