Уклонение от мобилизации — адвокат рассказал о наказании

ТЦК общается с мужчинами призывного возраста. Фото: facebook.com/lvivobltck

С 24 февраля 2022 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Если лицо пригодно к военной службе, то отказаться от нее никак нельзя. Не прибытие с повесткой в ТЦК, воинскую часть или другие назначенные места наказывается по закону.

Адвокат Александр Камша в интервью NV объяснил, при каких условиях гражданин считается уклонистами и будет нести административную или уголовную ответственность.

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Адвокат рассказал, что все призывники, военнообязанные и резервисты должны выполнять порядок организации и ведения военного учета. Он включает следующие пункты:

состоять на военном учете;

прибыть по повестке в ТЦК и пройти медосмотр;

уточнять данные, когда те изменяются;

не менять место жительства с момента объявления мобилизации и в военное время;

до 1 октября ежегодно подавать документы, подтверждающие право граждан на отсрочку;

сверять персональные данные не реже раза в пять лет.

"Нарушение требований предусматривает наложение штрафа в размере от пятидесяти (850 грн) до ста (1 700 грн) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан", — объясняет Камша.

При каких условиях мужчин ждет уголовная ответственность

Уголовная ответственность наступает в условиях:

уклонение от срочной военной службы и по призыву;

уклонение от призыва во время мобилизации на особый период и по призыву резервистов;

уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания.

Адвокат пояснил, что в Украине суд может лишить свободы уклонистов от мобилизации. Исключение представляет наличие уважительных причин, задокументированных официально.

Напомним, в Черниговской области осудили мужчину, являющегося участником боевых действий, за уклонение от мобилизации. Он хотел трудоустроиться в местную компанию, пошел в ТЦК, где получил повестку.