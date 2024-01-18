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Уклонение от мобилизации — адвокат рассказал о наказании

18 января 2024 09:10
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Уклонение от мобилизации — адвокат рассказал о наказании
ТЦК общается с мужчинами призывного возраста. Фото: facebook.com/lvivobltck
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

С 24 февраля 2022 года в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Если лицо пригодно к военной службе, то отказаться от нее никак нельзя. Не прибытие с повесткой в ТЦК, воинскую часть или другие назначенные места наказывается по закону. 

Адвокат Александр Камша в интервью NV объяснил, при каких условиях гражданин считается уклонистами и будет нести административную или уголовную ответственность.

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Адвокат рассказал, что все призывники, военнообязанные и резервисты должны выполнять порядок организации и ведения военного учета. Он включает следующие пункты:

  • состоять на военном учете;
  • прибыть по повестке в ТЦК и пройти медосмотр;
  • уточнять данные, когда те изменяются;
  • не менять место жительства с момента объявления мобилизации и в военное время;
  • до 1 октября ежегодно подавать документы, подтверждающие право граждан на отсрочку;
  • сверять персональные данные не реже раза в пять лет.

"Нарушение требований предусматривает наложение штрафа в размере от пятидесяти (850 грн) до ста (1 700 грн) не облагаемых налогом минимумов доходов граждан", — объясняет Камша.

При каких условиях мужчин ждет уголовная ответственность

Уголовная ответственность наступает в условиях:

  • уклонение от срочной военной службы и по призыву;
  • уклонение от призыва во время мобилизации на особый период и по призыву резервистов;
  • уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания.

Адвокат пояснил, что в Украине суд может лишить свободы уклонистов от мобилизации. Исключение представляет наличие уважительных причин, задокументированных официально.

Напомним, в Черниговской области осудили мужчину, являющегося участником боевых действий, за уклонение от мобилизации. Он хотел трудоустроиться в местную компанию, пошел в ТЦК, где получил повестку.

война в Украине
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