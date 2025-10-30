Як безпілотні платформи змінюють військову логістику: сервіс, інтеграція, локалізація та TCO

THeMIS. Фото: Milrem Robotics

Безпілотні наземні платформи вже не "екзотика" — вони задають темп логістики, CASEVAC і інженерних робіт, коли сервіс і інтеграція зведені в один процес. Кожен вихід машини на лінію — це сигнал для галузі: формується стабільний попит на сервіс, навчання, ПЗ, сенсори та модулі.

Про це йдеться в колонці Микити Макушина, керівника представництва Milrem Robotics в Україні, для Новини.LIVE.

Від місії до процесу

THeMIS — гусенична модульна платформа з відкритою архітектурою: сьогодні — боєкомплект, завтра — CASEVAC, післязавтра — інженерний набір.

"Одна й та сама платформа гнучко змінює роль без заміни основи", — зазначає Макушин. Пакет MIFIK додає навігацію за точками, follow-me, геозони, обхід перешкод і повернення на базу — це "буквально рятує хвилини, а інколи — життя".

Milrem Robotics: кейс для України

Компанія поєднує не тільки залізо, а й процес: постановку завдань, випробування, навчання, техдок українською, адаптацію інтерфейсів і сервісну підтримку.

"Постачання перетворюється на реальне застосування у строю, а не на показовий зразок у боксі", — йдеться в колонці. Масштаб свідчить про серійність: понад 150 платформ THeMIS у нідерландській ініціативі з фінальним складанням VDL Defentec.

THeMIS. Фото: Milrem Robotics

Чому це критично для ТВД України

Довгі лінії постачання, мінні поля та щільний РЕБ потребують роботизації ризикових і рутинних рейсів.

"Коли наземний безпілотник підключений до цифрових карт, БпЛА й сенсорів, кожен рейс стає частиною спільної картини", що підвищує безпеку і темп.

Від вузьких місць до ринку рішень

Безперервна робота платформи висвічує дефіцити: інструкторів, ремонтів, локальної документації, захищених каналів, адаптерів до наявних C2.

"Кожна така нерівність — перспектива для бізнесу": тренажери, візуальна одометрія без GPS, middleware, кіберзахист, автономні док-станції, мобільні зарядні вузли, пакети тестування для поля.

Аргументи для підрозділів і штабів

Передбачуваний попит на логістику/CASEVAC/інженерію;

менші втрати;

вищий темп і стабільні цикли;

локалізація з UDI — сервісні центри, складання, R&D;

інтеграція в kill-web;

прозора оцінка TCO для планування ЗІП і сервісу на роки.

TCO проти ROI — людською мовою

"Повна вартість володіння — це не цінник на корпус", — наголошує автор. Оператори й інструктори, SLA-сервіс, прогнозовані запчастини, шифрзв’язок, інтеграція з картами та C2 — коли ці ланки локалізовані, "доступність парку зростає". Якщо ж "хоч одна ланка провисає", готовність падає навіть за наявності платформ.

THeMIS. Фото: Milrem Robotics

Kill-web і відкриті інтерфейси

Відкриті інтерфейси пришвидшують обмін з БпЛА, радарами, датчиками і картами; стандартизована телеметрія скорочує час підключення до C2. Тут народжується попит на DataOps, аналітику, тренажери та інструменти безпеки:

"Ринок не обмежується корпусом — йому потрібна екосистема".

Локалізація з UDI — історія капіталу

Співпраця з UDI скорочує ланцюжок постачання: локальне складання, сервіс і інтеграція українських модулів означають довші контракти, рівніший грошовий потік і швидший цикл змін "від зворотного зв’язку до серійних оновлень".

2025–2026: від десятків до сотень

Перехід до "сотень" платформ потребує серійного навчання, польового ремонту в регіонах, посиленої ПЗ-підтримки, захисту каналів і глибшої інтеграції із сенсорами. Безпілотні системи — не заміна людям, а множник сил, якщо сервіс, навчання й інтеграція зведені в єдиний процес.

THeMIS. Фото: Milrem Robotics

Україна як донор досвіду і партнер

"Маємо все, щоб створити win-win-модель" після кооперації з виробниками, університетами та R&D.

"Нас підтримують в Україні і на міжнародному рівні… На все — свій час і воля Божа", — підсумовує Макушин.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що на кінець року Україна має вийти на показник понад 50% зброї українського виробництва в захисті нашої держави.

Також цього місяця американська компанія LeVanta Tech оголосила про початок співпраці з українськими партнерами у створенні інноваційного безпілотника Halia.