Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія UGV на війні — сервіс й інтеграція вирішують

UGV на війні — сервіс й інтеграція вирішують

Ua en ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 10:10
Оновлено: 10:40
Як безпілотні платформи змінюють військову логістику: сервіс, інтеграція, локалізація та TCO
THeMIS. Фото: Milrem Robotics

Безпілотні наземні платформи вже не "екзотика" — вони задають темп логістики, CASEVAC і інженерних робіт, коли сервіс і інтеграція зведені в один процес. Кожен вихід машини на лінію — це сигнал для галузі: формується стабільний попит на сервіс, навчання, ПЗ, сенсори та модулі.

Про це йдеться в колонці Микити Макушина, керівника представництва Milrem Robotics в Україні, для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Від місії до процесу

THeMIS — гусенична модульна платформа з відкритою архітектурою: сьогодні — боєкомплект, завтра — CASEVAC, післязавтра — інженерний набір.

"Одна й та сама платформа гнучко змінює роль без заміни основи", — зазначає Макушин. Пакет MIFIK додає навігацію за точками, follow-me, геозони, обхід перешкод і повернення на базу — це "буквально рятує хвилини, а інколи — життя".

Milrem Robotics: кейс для України

Компанія поєднує не тільки залізо, а й процес: постановку завдань, випробування, навчання, техдок українською, адаптацію інтерфейсів і сервісну підтримку.

"Постачання перетворюється на реальне застосування у строю, а не на показовий зразок у боксі", — йдеться в колонці. Масштаб свідчить про серійність: понад 150 платформ THeMIS у нідерландській ініціативі з фінальним складанням VDL Defentec.

Бойовий робот THeMIS
THeMIS. Фото: Milrem Robotics

Чому це критично для ТВД України

Довгі лінії постачання, мінні поля та щільний РЕБ потребують роботизації ризикових і рутинних рейсів.

"Коли наземний безпілотник підключений до цифрових карт, БпЛА й сенсорів, кожен рейс стає частиною спільної картини", що підвищує безпеку і темп.

Від вузьких місць до ринку рішень

Безперервна робота платформи висвічує дефіцити: інструкторів, ремонтів, локальної документації, захищених каналів, адаптерів до наявних C2.

"Кожна така нерівність — перспектива для бізнесу": тренажери, візуальна одометрія без GPS, middleware, кіберзахист, автономні док-станції, мобільні зарядні вузли, пакети тестування для поля.

Аргументи для підрозділів і штабів

  • Передбачуваний попит на логістику/CASEVAC/інженерію;
  • менші втрати;
  • вищий темп і стабільні цикли;
  • локалізація з UDI — сервісні центри, складання, R&D;
  • інтеграція в kill-web;
  • прозора оцінка TCO для планування ЗІП і сервісу на роки.

TCO проти ROI — людською мовою

"Повна вартість володіння — це не цінник на корпус", — наголошує автор. Оператори й інструктори, SLA-сервіс, прогнозовані запчастини, шифрзв’язок, інтеграція з картами та C2 — коли ці ланки локалізовані, "доступність парку зростає". Якщо ж "хоч одна ланка провисає", готовність падає навіть за наявності платформ.

Бойовий робот THeMIS
THeMIS. Фото: Milrem Robotics

Kill-web і відкриті інтерфейси

Відкриті інтерфейси пришвидшують обмін з БпЛА, радарами, датчиками і картами; стандартизована телеметрія скорочує час підключення до C2. Тут народжується попит на DataOps, аналітику, тренажери та інструменти безпеки:

"Ринок не обмежується корпусом — йому потрібна екосистема".

Локалізація з UDI — історія капіталу

Співпраця з UDI скорочує ланцюжок постачання: локальне складання, сервіс і інтеграція українських модулів означають довші контракти, рівніший грошовий потік і швидший цикл змін "від зворотного зв’язку до серійних оновлень".

2025–2026: від десятків до сотень

Перехід до "сотень" платформ потребує серійного навчання, польового ремонту в регіонах, посиленої ПЗ-підтримки, захисту каналів і глибшої інтеграції із сенсорами. Безпілотні системи — не заміна людям, а множник сил, якщо сервіс, навчання й інтеграція зведені в єдиний процес.

Бойовий робот THeMIS
THeMIS. Фото: Milrem Robotics

Україна як донор досвіду і партнер

"Маємо все, щоб створити win-win-модель" після кооперації з виробниками, університетами та R&D.

"Нас підтримують в Україні і на міжнародному рівні… На все — свій час і воля Божа", — підсумовує Макушин.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський заявив, що на кінець року Україна має вийти на показник понад 50% зброї українського виробництва в захисті нашої держави.

Також цього місяця американська компанія LeVanta Tech оголосила про початок співпраці з українськими партнерами у створенні інноваційного безпілотника Halia.

Марія Кагал - Редактор міжнародного відділу
Автор:
Марія Кагал
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації