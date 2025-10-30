Как беспилотные платформы меняют военную логистику: сервис, интеграция, локализация и TCO

UGV на войне — сервис и интеграция решают
Беспилотные наземные платформы уже не "экзотика" — они задают темп логистики, CASEVAC и инженерных работ, когда сервис и интеграция сведены в один процесс. Каждый выход машины на линию — это сигнал для отрасли: формируется стабильный спрос на сервис, обучение, ПО, сенсоры и модули.
Об этом говорится в колонке Никиты Макушина, руководителя представительства Milrem Robotics в Украине, для Новини.LIVE.
От миссии к процессу
THeMIS — гусеничная модульная платформа с открытой архитектурой: сегодня — боекомплект, завтра — CASEVAC, послезавтра — инженерный набор.
"Одна и та же платформа гибко меняет роль без замены основы", — отмечает Макушин. Пакет MIFIK добавляет навигацию по точкам, follow-me, геозоны, обход препятствий и возвращение на базу — это "буквально спасает минуты, а иногда — жизни".
Milrem Robotics: кейс для Украины
Компания объединяет не только железо, но и процесс: постановку задач, испытания, обучение, техдок на украинском, адаптацию интерфейсов и сервисную поддержку.
"Поставка превращается в реальное применение в строю, а не в показательный образец в боксе", — говорится в колонке. Масштаб свидетельствует о серийности: более 150 платформ THeMIS в нидерландской инициативе с финальной сборкой VDL Defentec.
Почему это критично для ТВД Украины
Длинные линии снабжения, минные поля и плотный РЭБ требуют роботизации рисковых и рутинных рейсов.
"Когда наземный беспилотник подключен к цифровым картам, БпЛА и сенсорам, каждый рейс становится частью общей картины", что повышает безопасность и темп.
От узких мест к рынку решений
Непрерывная работа платформы высвечивает дефициты: инструкторов, ремонтов, локальной документации, защищенных каналов, адаптеров к существующим C2.
"Каждое такое неравенство — перспектива для бизнеса": тренажеры, визуальная одометрия без GPS, middleware, киберзащита, автономные док-станции, мобильные зарядные узлы, пакеты тестирования для поля.
Аргументы для подразделений и штабов
- Предполагаемый спрос на логистику/CASEVAC/инженерию;
- меньшие потери;
- более высокий темп и стабильные циклы;
- локализация с UDI - сервисные центры, сборка, R&D;
- интеграция в kill-web;
- прозрачная оценка TCO для планирования ЗИП и сервиса на годы.
TCO против ROI — человеческим языком
"Полная стоимость владения - это не ценник на корпус", — подчеркивает автор. Операторы и инструкторы, SLA-сервис, прогнозируемые запчасти, шифросвязь, интеграция с картами и C2 — когда эти звенья локализованы, "доступность парка возрастает". Если же "хоть одно звено провисает", готовность падает даже при наличии платформ.
Kill-web и открытые интерфейсы
Открытые интерфейсы ускоряют обмен с БпЛА, радарами, датчиками и картами; стандартизированная телеметрия сокращает время подключения к C2. Здесь рождается спрос на DataOps, аналитику, тренажеры и инструменты безопасности:
"Рынок не ограничивается корпусом — ему нужна экосистема".
Локализация с UDI — история капитала
Сотрудничество с UDI сокращает цепочку поставок: локальная сборка, сервис и интеграция украинских модулей означают более длинные контракты, более ровный денежный поток и более быстрый цикл изменений "от обратной связи до серийных обновлений".
2025-2026: от десятков к сотням
Переход к "сотням" платформ требует серийного обучения, полевого ремонта в регионах, усиленной ПО-поддержки, защиты каналов и более глубокой интеграции с сенсорами. Беспилотные системы — не замена людям, а множитель сил, если сервис, обучение и интеграция сведены в единый процесс.
Украина как донор опыта и партнер
"Имеем все, чтобы создать win-win-модель" после кооперации с производителями, университетами и R&D.
"Нас поддерживают в Украине и на международном уровне... На все — свое время и воля Божья", — заключает Макушин.
