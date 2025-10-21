СБУ знищила літаки, що збивали наші далекобійні дрони

Літак РФ. Фото: кадр із відео

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України ліквідували два легкомоторні літаки, які окупанти використовували для перехоплення українських далекобійних дронів. Внаслідок цієї операції розчищено повітряний простір для подальших ударів наших безпілотників.

Про це повідомила Служба безпеки України в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 21 жовтня.

СБУ знищила авіаційну перешкоду для далекобійних дронів

Спецпризначенці Центру "А" СБУ провели успішну операцію на тимчасово окупованих територіях і вивели з ладу два легкомоторні літаки, розміщені на аеродромах ворога. За даними відомства, ці апарати застосовувалися окупантами для збиття наших далекобійних дронів, тож їхнє знищення підвищує ефективність наступних ударів. Операція проведена в рамках системної роботи спецслужб із нейтралізації загроз у тилу противника.

"СБУ продовжує бити окупантів усіма доступними засобами. За кожен злочин вони понесуть справедливу відплату!" — наголошує пресслужба СБУ.

Унаслідок операції відкрилося більше можливостей для завдання точкових ударів глибині ворожих позицій, що посилює тиск на логістику та військові об’єкти противника. Служба безпеки наголошує, що такі операції — частина комплексної роботи з нейтралізації засобів супротивника і захисту власних безпілотних мереж.

Нагадаємо, що СБУ затримала агента ФСБ, який передавав окупантам дані про розташування українських систем ППО та аеродромів у Київській і Полтавській областях.

Раніше ми також інформували, що СБУ спільно із Силами спеціальних операцій ЗСУ під час нічної операції атакували безпілотними комплексами об’єкти критичної інфраструктури на окупованому Кримському півострові.