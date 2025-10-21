Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Операція СБУ — як знищили літаки на аеродромах ворога

Операція СБУ — як знищили літаки на аеродромах ворога

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 21:37
Оновлено: 22:03
СБУ знищила літаки, що збивали наші далекобійні дрони
Літак РФ. Фото: кадр із відео

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України ліквідували два легкомоторні літаки, які окупанти використовували для перехоплення українських далекобійних дронів. Внаслідок цієї операції розчищено повітряний простір для подальших ударів наших безпілотників.

Про це повідомила Служба безпеки України в офіційному Telegram-каналі у вівторок, 21 жовтня.

Реклама
Читайте також:

СБУ знищила авіаційну перешкоду для далекобійних дронів

Спецпризначенці Центру "А" СБУ провели успішну операцію на тимчасово окупованих територіях і вивели з ладу два легкомоторні літаки, розміщені на аеродромах ворога. За даними відомства, ці апарати застосовувалися окупантами для збиття наших далекобійних дронів, тож їхнє знищення підвищує ефективність наступних ударів. Операція проведена в рамках системної роботи спецслужб із нейтралізації загроз у тилу противника.

"СБУ продовжує бити окупантів усіма доступними засобами. За кожен злочин вони понесуть справедливу відплату!" — наголошує пресслужба СБУ.

Унаслідок операції відкрилося більше можливостей для завдання точкових ударів глибині ворожих позицій, що посилює тиск на логістику та військові об’єкти противника. Служба безпеки наголошує, що такі операції — частина комплексної роботи з нейтралізації засобів супротивника і захисту власних безпілотних мереж.

Нагадаємо, що СБУ затримала агента ФСБ, який передавав окупантам дані про розташування українських систем ППО та аеродромів у Київській і Полтавській областях.

Раніше ми також інформували, що СБУ спільно із Силами спеціальних операцій ЗСУ під час нічної операції атакували безпілотними комплексами об’єкти критичної інфраструктури на окупованому Кримському півострові.

СБУ безпілотники дрони літаки БпЛА
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації