Операция СБУ — как уничтожили самолеты на аэродромах врага

Операция СБУ — как уничтожили самолеты на аэродромах врага

Дата публикации 21 октября 2025 21:37
обновлено: 22:03
СБУ уничтожила самолеты, сбивавшие наши дальнобойные дроны
Самолет РФ. Фото: кадр из видео

Спецназовцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины ликвидировали два легкомоторных самолета, которые оккупанты использовали для перехвата украинских дальнобойных дронов. В результате операции расчищено воздушное пространство для дальнейших ударов наших беспилотников.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в официальном Telegram-канале во вторник, 21 октября.

Читайте также:

СБУ уничтожила авиационную преграду для дальнобойных дронов

Спецназовцы Центра "А" СБУ провели успешную операцию на временно оккупированных территориях и вывели из строя два легкомоторных самолета, размещенные на аэродромах врага. По данным ведомства, эти аппараты применялись оккупантами для сбития наших дальнобойных дронов, поэтому их уничтожение повышает эффективность последующих ударов. Операция была проведена в рамках системной работы спецслужб по нейтрализации угроз в тылу противника.

"СБУ продолжает бить оккупантов всеми доступными средствами. За каждое преступление они понесут справедливое возмездие!" — отмечает пресс-служба СБУ.

В результате операции открылось больше возможностей для нанесения точечных ударов в глубине вражеских позиций, что усиливает давление на логистику и военные объекты противника. Служба безопасности отмечает, что такие операции — часть комплексной работы по нейтрализации средств противника и защиты собственных беспилотных сетей.

Напомним, что СБУ задержала агента ФСБ, который передавал оккупантам данные о расположении украинских систем ПВО и аэродромов в Киевской и Полтавской областях.

Ранее мы также информировали, что СБУ совместно с Силами специальных операций ВСУ во время ночной операции атаковали беспилотными комплексами объекты критической инфраструктуры на оккупированном Крымском полуострове.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
