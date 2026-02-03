Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Удар РФ по Запоріжжю — загинули 18-річні хлопець і дівчина

Удар РФ по Запоріжжю — загинули 18-річні хлопець і дівчина

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 18:58
Обстріл Запоріжжя 3 лютого — у ОВА повідомили кількість загиблих і поранених
Швидка на місці удару у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Російська армія завдала удару по житловому кварталу Запоріжжя ввечері 3 лютого. Внаслідок ворожого удару по місту загинули двоє людей — 18-річні хлопець та дівчина.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Наслідки удару РФ по Запоріжжю

Внаслідок російського обстрілу загинули двоє людей, щонайменше семеро отримали поранення. Удар був завданий у вечірні години — у момент, коли на вулицях перебувало багато містян.

Обстріл Запоріжжя 3 лютого
Медики надають допомогу постраждалим у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Жертвами атаки стали 18-річний хлопець та 18-річна дівчина. Трьох поранених доправили до лікарні. Серед них — 15-річна дівчина, яка перебуває у вкрай важкому стані.

Медики і рятувальники продовжують працювати на місці подій та надавати допомогу постраждалим.

РФ вдарила по Запоріжжю 3 лютого
Місце атаки РФ у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Оновлено

Станом на 19:01 вже відомо про вісьмох поранених внаслідок удару РФ.

"Вже вісім поранених — збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. В тому числі, допомога лікарів знадобилася двом дітям. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу", — повідомив Федоров.

Нагадаємо, ввечері 3 лютого російська армія вдарила ударними дронами по спальному району Запоріжжя.

А також повідомлялося, що у Харкові російськи БпЛА влучив у багатоповерхівку.

Запоріжжя обстріли війна в Україні загиблі постраждалі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації