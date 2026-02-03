Обстріл Запоріжжя 3 лютого — у ОВА повідомили кількість загиблих і поранених

Швидка на місці удару у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Російська армія завдала удару по житловому кварталу Запоріжжя ввечері 3 лютого. Внаслідок ворожого удару по місту загинули двоє людей — 18-річні хлопець та дівчина.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Наслідки удару РФ по Запоріжжю

Внаслідок російського обстрілу загинули двоє людей, щонайменше семеро отримали поранення. Удар був завданий у вечірні години — у момент, коли на вулицях перебувало багато містян.

Медики надають допомогу постраждалим у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Жертвами атаки стали 18-річний хлопець та 18-річна дівчина. Трьох поранених доправили до лікарні. Серед них — 15-річна дівчина, яка перебуває у вкрай важкому стані.

Медики і рятувальники продовжують працювати на місці подій та надавати допомогу постраждалим.

Місце атаки РФ у Запоріжжі. Фото: Запорізька ОВА

Оновлено

Станом на 19:01 вже відомо про вісьмох поранених внаслідок удару РФ.

"Вже вісім поранених — збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. В тому числі, допомога лікарів знадобилася двом дітям. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу", — повідомив Федоров.

Нагадаємо, ввечері 3 лютого російська армія вдарила ударними дронами по спальному району Запоріжжя.

А також повідомлялося, що у Харкові російськи БпЛА влучив у багатоповерхівку.