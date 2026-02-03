Обстрел Запорожья 3 февраля — в ОВА сообщили количество погибших и раненых

Удар РФ по Запорожью — погибли 18-летние парень и девушка
Российская армия нанесла удар по жилому кварталу Запорожья вечером 3 февраля. В результате вражеского удара по городу погибли два человека — 18-летние парень и девушка.
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.
Последствия удара РФ по Запорожью
В результате российского обстрела погибли два человека, по меньшей мере семь получили ранения. Удар был нанесен в вечерние часы — в момент, когда на улицах находилось много горожан.
Жертвами атаки стали 18-летний парень и 18-летняя девушка. Трех раненых доставили в больницу. Среди них — 15-летняя девушка, которая находится в крайне тяжелом состоянии.
Медики и спасатели продолжают работать на месте событий и оказывать помощь пострадавшим.
Обновлено
По состоянию на 19:01 уже известно о восьми раненых в результате удара РФ.
"Уже восемь раненых — увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. В том числе, помощь врачей понадобилась двум детям. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь", — сообщил Федоров.
Напомним, вечером 3 февраля российская армия ударила ударными дронами по спальному району Запорожья.
