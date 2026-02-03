Видео
Главная Армия Удар РФ по Запорожью — погибли 18-летние парень и девушка

Удар РФ по Запорожью — погибли 18-летние парень и девушка

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 18:58
Обстрел Запорожья 3 февраля — в ОВА сообщили количество погибших и раненых
Скорая на месте удара в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

Российская армия нанесла удар по жилому кварталу Запорожья вечером 3 февраля. В результате вражеского удара по городу погибли два человека — 18-летние парень и девушка.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:

Последствия удара РФ по Запорожью

В результате российского обстрела погибли два человека, по меньшей мере семь получили ранения. Удар был нанесен в вечерние часы — в момент, когда на улицах находилось много горожан.

Обстріл Запоріжжя 3 лютого
Медики оказывают помощь пострадавшим в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

Жертвами атаки стали 18-летний парень и 18-летняя девушка. Трех раненых доставили в больницу. Среди них — 15-летняя девушка, которая находится в крайне тяжелом состоянии.

Медики и спасатели продолжают работать на месте событий и оказывать помощь пострадавшим.

РФ вдарила по Запоріжжю 3 лютого
Место атаки РФ в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

Обновлено

По состоянию на 19:01 уже известно о восьми раненых в результате удара РФ.

"Уже восемь раненых — увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. В том числе, помощь врачей понадобилась двум детям. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь", — сообщил Федоров.

Напомним, вечером 3 февраля российская армия ударила ударными дронами по спальному району Запорожья.

А также сообщалось, что в Харькове российский БпЛА попал в многоэтажку.

Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
