Обстрел Запорожья 3 февраля — в ОВА сообщили количество погибших и раненых

Скорая на месте удара в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

Российская армия нанесла удар по жилому кварталу Запорожья вечером 3 февраля. В результате вражеского удара по городу погибли два человека — 18-летние парень и девушка.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram.

Последствия удара РФ по Запорожью

В результате российского обстрела погибли два человека, по меньшей мере семь получили ранения. Удар был нанесен в вечерние часы — в момент, когда на улицах находилось много горожан.

Медики оказывают помощь пострадавшим в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

Жертвами атаки стали 18-летний парень и 18-летняя девушка. Трех раненых доставили в больницу. Среди них — 15-летняя девушка, которая находится в крайне тяжелом состоянии.

Медики и спасатели продолжают работать на месте событий и оказывать помощь пострадавшим.

Место атаки РФ в Запорожье. Фото: Запорожская ОГА

Обновлено

По состоянию на 19:01 уже известно о восьми раненых в результате удара РФ.

"Уже восемь раненых — увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. В том числе, помощь врачей понадобилась двум детям. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь", — сообщил Федоров.

Напомним, вечером 3 февраля российская армия ударила ударными дронами по спальному району Запорожья.

А также сообщалось, что в Харькове российский БпЛА попал в многоэтажку.