Головна Армія Удар по ринку в Дружківці — кількість постраждалих зросла вдвічі

Удар по ринку в Дружківці — кількість постраждалих зросла вдвічі

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 15:57
Удар по ринку в Дружківці 4 лютого — кількість постраждалих зросла
Швидка допомога. Фото: Інформатор

Російські війська вранці 4 лютого обстріляли Дружківку на Донеччині. Під удар потрапив місцевий ринок, де в той час перебували люди.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в Telegram.

Читайте також:

У Дружківці зросла кількість поранених

За попередніми даними, внаслідок атаки загинули щонайменше семеро мирних жителів віком від 43 до 81 року. Ще 15 людей віком від 50 до 72 років отримали поранення.

Російські війська застосували касетні боєприпаси. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу.

На місці удару працюють рятувальники, медики та інші профільні служби. Тривають ліквідація наслідків атаки та уточнення інформації про постраждалих.

Обстріл Дружківки 4 лютого - фото наслідків
Наслідки обстрілу Дружківки 4 лютого. Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, вночі 4 лютого російські окупанти також завдали удару по пожежній частині в Краматорському районі.

А також стало відомо, що у Запоріжжі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки РФ по місту 3 лютого.

Донецька область обстріли війна в Україні загиблі постраждалі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
