Главная Армия Удар по рынку в Дружковке — количество пострадавших возросло вдвое

Удар по рынку в Дружковке — количество пострадавших возросло вдвое

Дата публикации 4 февраля 2026 15:57
Удар по рынку в Дружковке 4 февраля — количество пострадавших возросло
Скорая помощь. Фото: Информатор

Российские войска утром 4 февраля обстреляли Дружковку в Донецкой области. Под удар попал местный рынок, где в то время находились люди.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

Читайте также:

В Дружковке возросло количество раненых

По предварительным данным, в результате атаки погибли по меньшей мере семь мирных жителей в возрасте от 43 до 81 года. Еще 15 человек в возрасте от 50 до 72 лет получили ранения.

Российские войска применили кассетные боеприпасы. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

На месте удара работают спасатели, медики и другие профильные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение информации о пострадавших.

Обстріл Дружківки 4 лютого - фото наслідків
Последствия обстрела Дружковки 4 февраля. Фото: Донецкая ОВА

Напомним, ночью 4 февраля российские оккупанты также нанесли удар по пожарной части в Краматорском районе.

А также стало известно, что в Запорожье возросло количество пострадавших в результате атаки РФ по городу 3 февраля.

Донецкая область обстрелы война в Украине погибшие пострадавшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
