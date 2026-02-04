Удар по рынку в Дружковке 4 февраля — количество пострадавших возросло

Скорая помощь. Фото: Информатор

Российские войска утром 4 февраля обстреляли Дружковку в Донецкой области. Под удар попал местный рынок, где в то время находились люди.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

По предварительным данным, в результате атаки погибли по меньшей мере семь мирных жителей в возрасте от 43 до 81 года. Еще 15 человек в возрасте от 50 до 72 лет получили ранения.

Российские войска применили кассетные боеприпасы. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

На месте удара работают спасатели, медики и другие профильные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и уточнение информации о пострадавших.

Последствия обстрела Дружковки 4 февраля. Фото: Донецкая ОВА

Напомним, ночью 4 февраля российские оккупанты также нанесли удар по пожарной части в Краматорском районе.

А также стало известно, что в Запорожье возросло количество пострадавших в результате атаки РФ по городу 3 февраля.