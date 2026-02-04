Обстріл Дружківки 4 лютого — у ОВА повідомили про загиблих і поранених

Термінова новина

Російські окупанти завдали удару по ринку в Дружківці на Донеччині в середу, 4 лютого. Ворог поцілив по місцю скупчення людюей касетними боєприпасами.

Внаслідок обстрілу вже відомо про сімої загиблих, також восьмеро людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram.

"Остаточна кількість жертв цієї атаки ще не встановлена — про суттєві оновлення повідомлятиму додатково. На місці працюють всі відповідальні служби: надають допомогу потерпілим та ліквідовують наслідки обстрілу. Окрім того, ворог ще й скинув на Дружківку дві авіабомби. Пошкоджено промзону, 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки", — повідомив Філашкін.

Новина доповнюється...