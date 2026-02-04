Обстрел Дружковки 4 февраля — в ОВА сообщили о погибших и раненых

Срочная новость

Российские оккупанты нанесли удар по рынку в Дружковке Донецкой области в среду, 4 февраля. Враг попал по месту скопления людей кассетными боеприпасами.

В результате обстрела уже известно о семи погибших, также восемь человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram.

"Окончательное количество жертв этой атаки еще не установлено — о существенных обновлениях буду сообщать дополнительно. На месте работают все ответственные службы: оказывают помощь пострадавшим и ликвидируют последствия обстрела. Кроме того, враг еще и сбросил на Дружковку две авиабомбы. Повреждены промзона, 3 многоэтажки и 3 частных дома", — сообщил Филашкин.

