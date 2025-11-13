Росіяни 13 листопада обстріляли промисловий об'єкт у Сумах

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС України

У четвер, 13 листопада, росіяни завдали удару по промисловому об'єкту в Сумах. Після обстрілу спалахнула масштабна пожежа — її загасили рятувальники.

Про це повідомили у ДСНС України.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про удар по Сумах 13 листопада

Через загрозу повторних обстрілів рятувальникам доводилося призупиняти роботи та проходити в укриття. Усі осередки горіння ліквідували.

По допомогу до медиків звернулася одна людина.

Нагадаємо, увечері 12 листопада частина Сум залишилася без електроенергії. Причиною знеструмлення стала військова агресія РФ.

Також ми повідомляли, що вночі 13 листопада РФ атакувала Україну балістичною ракетою та 138 дронами. Зафіксували влучання 36 БпЛА на десятьох локаціях.