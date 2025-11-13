Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Удар по промышленному объекту в Сумах — есть пострадавший

Удар по промышленному объекту в Сумах — есть пострадавший

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 21:42
обновлено: 21:43
Россияне 13 ноября обстреляли промышленный объект в Сумах
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Украины

В четверг, 13 ноября, россияне нанесли удар по промышленному объекту в Сумах. После обстрела вспыхнул масштабный пожар — его потушили спасатели.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Реклама
Читайте также:

Что известно об ударе по Сумам 13 ноября

Из-за угрозы повторных обстрелов спасателям приходилось приостанавливать работы и проходить в укрытие. Все очаги горения ликвидировали.

За помощью к медикам обратился один человек.

Напомним, вечером 12 ноября часть Сум осталась без электроэнергии. Причиной обесточивания стала военная агрессия РФ.

Также мы сообщали, что ночью 13 ноября РФ атаковала Украину баллистической ракетой и 138 дронами. Зафиксировали попадание 36 БпЛА на десяти локациях.

пожар Сумы обстрелы спасатели война в Украине атака
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации