Россияне 13 ноября обстреляли промышленный объект в Сумах

В четверг, 13 ноября, россияне нанесли удар по промышленному объекту в Сумах. После обстрела вспыхнул масштабный пожар — его потушили спасатели.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Что известно об ударе по Сумам 13 ноября

Из-за угрозы повторных обстрелов спасателям приходилось приостанавливать работы и проходить в укрытие. Все очаги горения ликвидировали.

За помощью к медикам обратился один человек.

Напомним, вечером 12 ноября часть Сум осталась без электроэнергии. Причиной обесточивания стала военная агрессия РФ.

Также мы сообщали, что ночью 13 ноября РФ атаковала Украину баллистической ракетой и 138 дронами. Зафиксировали попадание 36 БпЛА на десяти локациях.