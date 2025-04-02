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Удар по Кривому Рогу — окупанти вбили трьох людей

2 квітня 2025 17:32
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Кривого Рогу 2 квітня — окупанти вбили трьох людей
Рятувальник ліквідовує наслідки обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у середу, 2 квітня, атакували балістикою Кривий Ріг. За попередньою інформацією, ворог вбив трьох людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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Російські загарбники завдали удару по одному з підприємств.

"Через ворожий удар по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини. Є й поранений", — зазначив Лисак.

Крім того, на місці обстрілу сталася пожежа. Лисак додав, що деталі зʼясовуються.

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Дописи Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибух у Кривому Розі пролунав близько 17:04. Людей попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Раніше окупанти здійснили удар по Харкову. Внаслідок атаки постраждали чотири людини, у тому числі дитина.

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