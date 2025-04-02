Обстріл Кривого Рогу 2 квітня — окупанти вбили трьох людей

Удар по Кривому Рогу — окупанти вбили трьох людей
Російські окупанти у середу, 2 квітня, атакували балістикою Кривий Ріг. За попередньою інформацією, ворог вбив трьох людей.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
Обстріл Кривого Рогу
Російські загарбники завдали удару по одному з підприємств.
"Через ворожий удар по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини. Є й поранений", — зазначив Лисак.
Крім того, на місці обстрілу сталася пожежа. Лисак додав, що деталі зʼясовуються.
Нагадаємо, вибух у Кривому Розі пролунав близько 17:04. Людей попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Раніше окупанти здійснили удар по Харкову. Внаслідок атаки постраждали чотири людини, у тому числі дитина.
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