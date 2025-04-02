Вибух у Кривому Розі вдень 2 квітня — яка загроза

Вибух. Фото ілюстративне: facebook.com/LisenkoOleksandr

Вибух у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вдень, 2 квітня. Людей попереджали про загрозу балістики з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

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Вибух у Кривому Розі

Інформація про вибух у місті зʼявилася близько 17:04.

Допис про вибух у Кривому Розі. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Крім того, було зафіксовано швидкісну ціль в напрямку Кривого Рогу.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог України. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Харкові 2 квітня пролунав потужний вибух. Російські загарбники завдали удару по багатоповерхівці.

Внаслідок атаки постраждали люди — 65-річна жінка та 10-річний хлопчик. Вони перебували в квартирі.