Вибух у Кривому Розі вдень 2 квітня — яка загроза

У Кривому Розі чутно гучний вибух — що відомо
Вибух у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вдень, 2 квітня. Людей попереджали про загрозу балістики з тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
Вибух у Кривому Розі
Інформація про вибух у місті зʼявилася близько 17:04.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.
Крім того, було зафіксовано швидкісну ціль в напрямку Кривого Рогу.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у Харкові 2 квітня пролунав потужний вибух. Російські загарбники завдали удару по багатоповерхівці.
Внаслідок атаки постраждали люди — 65-річна жінка та 10-річний хлопчик. Вони перебували в квартирі.
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