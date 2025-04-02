Взрыв в Кривом Роге днем 2 апреля — какая угроза

Взрыв. Фото иллюстративное: facebook.com/LisenkoOleksandr

Взрыв в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел днем, 2 апреля. Людей предупреждали об угрозе баллистики из временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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Информация о взрыве в городе появилась около 17:04.

Пост о взрыве в Кривом Роге. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Кроме того, была зафиксирована скоростная цель в направлении Кривого Рога.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог Украины. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Харькове 2 апреля прогремел мощный взрыв. Российские захватчики нанесли удар по многоэтажке.

В результате атаки пострадали люди — 65-летняя женщина и 10-летний мальчик. Они находились в квартире.