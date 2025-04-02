Взрыв в Кривом Роге днем 2 апреля — какая угроза

В Кривом Роге слышен громкий взрыв — что известно
Взрыв в Кривом Роге Днепропетровской области прогремел днем, 2 апреля. Людей предупреждали об угрозе баллистики из временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает местный Telegram-канал.
Взрыв в Кривом Роге
Информация о взрыве в городе появилась около 17:04.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Кроме того, была зафиксирована скоростная цель в направлении Кривого Рога.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, в Харькове 2 апреля прогремел мощный взрыв. Российские захватчики нанесли удар по многоэтажке.
В результате атаки пострадали люди — 65-летняя женщина и 10-летний мальчик. Они находились в квартире.
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