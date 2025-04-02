Обстрел Кривого Рога 2 апреля — оккупанты убили трех человек

Спасатель ликвидирует последствия обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты в среду, 2 апреля, атаковали баллистикой Кривой Рог. По предварительной информации, враг убил трех человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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Обстрел Кривого Рога

Российские захватчики нанесли удар по одному из предприятий.

"Из-за вражеского удара по Кривому Рогу, по предварительной информации, погибли три человека. Есть и раненый", — отметил Лысак.

Кроме того, на месте обстрела произошел пожар. Лысак добавил, что детали выясняются.

Посты Лысака. Фото: скриншот

Напомним, взрыв в Кривом Роге прогремел около 17:04. Людей предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Ранее оккупанты осуществили удар по Харькову. В результате атаки пострадали четыре человека, в том числе ребенок.