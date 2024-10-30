Обстріл Кривого Рогу 28 жовтня — кількість загиблих зросла

Наслідки удару по Кривому Рогу 28 жовтня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В одній із лікарень Кривого Рогу у середу, 30 жовтня, помер чоловік, який постраждав внаслідок ракетного удару окупантів по місту 28 жовтня. У цей день поранення отримало ще 14 людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram.

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Загиблі у Кривому Розі

Лисак розповів, що сьогодні у лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час останнього ракетного удару по Кривому Рогу 28 жовтня. За його словами, медики зробили все можливе, але травми виявилися занадто важкими.

"Співчуття рідним загиблого. Таким чином, та атака росіян забрала два життя", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Сергія Лисака

Що передувало

Нагадаємо, у понеділок російські загарбники завдали ракетного удару по житлових будинках у Кривому Розі.

Внаслідок ворожої атаки постраждало 14 людей. Також у місті пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, клініка, школа, адмінбудівля. Знищені 12 гаражів, ще 10 — понівечені.