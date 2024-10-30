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Удар по Кривому Рогу — кількість загиблих зросла

30 жовтня 2024 10:02
Карина Приходько - Редактор
Обстріл Кривого Рогу 28 жовтня — кількість загиблих зросла
Наслідки удару по Кривому Рогу 28 жовтня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Карина Приходько - Редактор

В одній із лікарень Кривого Рогу у середу, 30 жовтня, помер чоловік, який постраждав внаслідок ракетного удару окупантів по місту 28 жовтня. У цей день поранення отримало ще 14 людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram. 

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Лисак розповів, що сьогодні у лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час останнього ракетного удару по Кривому Рогу 28 жовтня. За його словами, медики зробили все можливе, але травми виявилися занадто важкими.

"Співчуття рідним загиблого. Таким чином, та атака росіян забрала два життя", — йдеться у повідомленні. 

обстріл Кривого Рогу 28 жовтня
Скриншот допису Сергія Лисака

Що передувало

Нагадаємо, у понеділок російські загарбники завдали ракетного удару по житлових будинках у Кривому Розі. 

Внаслідок ворожої атаки постраждало 14 людей. Також у місті пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, клініка, школа, адмінбудівля. Знищені 12 гаражів, ще 10 — понівечені.

Дніпропетровська область обстріли війна в Україні загиблі Кривий Ріг

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