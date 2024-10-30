Обстрел Кривого Рога 28 октября — количество погибших возросло

Последствия удара по Кривому Рогу – 28 октября. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В одной из больниц Кривого Рога в среду, 30 октября, умер мужчина, пострадавший в результате ракетного удара оккупантов по городу 28 октября. В этот день ранения получили еще 14 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram.

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Лысак рассказал, что сегодня в больнице умер мужчина, получивший ранения во время последнего ракетного удара по Кривому Рогу 28 октября. По его словам, медики сделали все возможное, но травмы оказались слишком тяжелыми.

"Сострадание родным погибшего. Таким образом, та атака россиян унесла две жизни", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Сергея Лысака

Что предшествовало

Напомним, в понедельник российские захватчики нанесли ракетный удар по жилым домам в Кривом Роге.

В результате вражеской атаки пострадали 14 человек. Также в городе повреждены 11 многоквартирных домов, клиника, школа, админздание. Уничтожены 12 гаражей, еще 10 разрушенные.