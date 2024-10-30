Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Удар по Кривому Рогу — количество погибших выросло arrow

Удар по Кривому Рогу — количество погибших выросло

30 октября 2024 10:02
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Кривого Рога 28 октября — количество погибших возросло
Последствия удара по Кривому Рогу – 28 октября. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Карина Приходько - Редактор

В одной из больниц Кривого Рога в среду, 30 октября, умер мужчина, пострадавший в результате ракетного удара оккупантов по городу 28 октября. В этот день ранения получили еще 14 человек.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в своем Telegram.

Читайте также:

Погибшие в Кривом Роге

Лысак рассказал, что сегодня в больнице умер мужчина, получивший ранения во время последнего ракетного удара по Кривому Рогу 28 октября. По его словам, медики сделали все возможное, но травмы оказались слишком тяжелыми.

"Сострадание родным погибшего. Таким образом, та атака россиян унесла две жизни", — говорится в сообщении.

обстрел Кривого Рога 28 октября
Скриншот сообщения Сергея Лысака

Что предшествовало

Напомним, в понедельник российские захватчики нанесли ракетный удар по жилым домам в Кривом Роге.

В результате вражеской атаки пострадали 14 человек. Также в городе повреждены 11 многоквартирных домов, клиника, школа, админздание. Уничтожены 12 гаражей, еще 10 разрушенные. 

Днепропетровская область обстрелы война в Украине погибшие Кривой Рог

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:25 В Офисе президента отреагировали на слухи о переговорах с Россией

18:21 Полесье благодаря Гуцуляку выбило Кривбасс из Кубка Украины

18:21 В портах Дуная критически снизился грузопоток — причина

18:15 Синегубов объяснил, что будет с поврежденным зданием Госпрома

18:02 Зеленский назвал основные цели визита на Закарпатье — видео

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

17:59 В Харькове резко испортится погода — какой прогноз на завтра

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

17:39 Китчевая имперщина — активистов возмутил одесский фуникулер

Text

17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

17:36 В Укргидрометцентре спрогнозировали, где завтра пройдут дожди

18:25 В Офисе президента отреагировали на слухи о переговорах с Россией

18:21 Полесье благодаря Гуцуляку выбило Кривбасс из Кубка Украины

18:21 В портах Дуная критически снизился грузопоток — причина

18:15 Синегубов объяснил, что будет с поврежденным зданием Госпрома

18:02 Зеленский назвал основные цели визита на Закарпатье — видео

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

17:59 В Харькове резко испортится погода — какой прогноз на завтра

17:39 Китчевая имперщина — активистов возмутил одесский фуникулер

17:36 В Укргидрометцентре спрогнозировали, где завтра пройдут дожди

17:28 Первый контракт с ВСУ — сколько платят военным

17:03 В Харькове выкрыли ученого, помогавшего РФ модернизировать Шахеды

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Какие цены на алюминий в октябре — стоимость цветных металлов

29 октября 2024

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

Text

17:50 Слив секретных данных и обращение Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:38 Эксперт спрогнозировал, как вырастет импорт электрики в ноябре

Text

13:00 Отключение света зимой и доход прокуроров — эфир День.LIVE

Text

12:59 Экономист назвал сумму, которую сэкономит сокращение госаппарата

Text

12:48 Соглашение коррупционеров со следствием может углубить коррупцию

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн - 80x80

Уклонение от мобилизации — кому грозит штраф 68 000 грн

Text

08:00 Россия атаковала Киев и зарплаты в госорганах — эфир Ранок.LIVE

29 октября 2024
Text

22:22 Нардеп Скороход назвала количество случаев СОЧ в Украине

Text

20:52 Нардеп заявила, что Костин ни разу не согласовал ей личный прием

Text

19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

Text

19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы