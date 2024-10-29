Російські війська атакували Кривий Ріг — які наслідки

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу в понеділок, 28 жовтня. Внаслідок атаки є загиблий та постраждалі, а також численні руйнування по місту.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Від атаки у Кривому Розі постраждало 14 людей, з яких десятеро були госпіталізовані. Решта перебувають у стані середньої важкості. Також загинув 39-річний чоловік.

Зруйновані об'єкти. Фото: Сергій Лисак

Наслідки російської атаки по Кривому Рогу. Фото: Сергій Лисак

Руйнування в Кривому Розі. Фото: Сергій Лисак

"У місті пошкоджені 11 багатоквартирних будинків, клініка, школа, адмінбудівля. Знищені 12 гаражів, ще 10 — понівечені. Зачепило газогін", — повідомив Сергій Лисак.

Також відомо, що російські війська атакували Нікопольщину із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе. Там є пошкодження інфраструктури, АЗС, приватного будинку та газогону. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 28 жовтня Росія атакувала фугасною бомбою Держпром у Харкові.

Також Ігор Терехов назвав наслідки російської атаки по Харкову в Основ'янському районі.