Российские войска атаковали Кривой Рог — какие последствия

Кривой Рог в руинах — россияне атаковали гражданские объекты
Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в понедельник, 28 октября. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, а также многочисленные разрушения по городу.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Атака Кривого Рога 28 октября
От атаки в Кривом Роге пострадали 14 человек, из которых десять были госпитализированы. Остальные находятся в состоянии средней тяжести. Также погиб 39-летний мужчина.
"В городе повреждены 11 многоквартирных домов, клиника, школа, админздание. Уничтожены 12 гаражей, еще 10 — повреждены. Зацепило газопровод", — сообщил Сергей Лысак.
Также известно, что российские войска атаковали Никопольщину с применением артиллерии и дронов-камикадзе. Там есть повреждения инфраструктуры, АЗС, частного дома и газопровода. Пострадавших нет.
Напомним, 28 октября Россия атаковала фугасной бомбой Госпром в Харькове.
Также Игорь Терехов назвал последствия российской атаки по Харькову в Основянском районе.
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