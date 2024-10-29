Российские войска атаковали Кривой Рог — какие последствия

Ликвидация последствий обстрелов. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу в понедельник, 28 октября. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, а также многочисленные разрушения по городу.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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От атаки в Кривом Роге пострадали 14 человек, из которых десять были госпитализированы. Остальные находятся в состоянии средней тяжести. Также погиб 39-летний мужчина.

Разрушенные объекты. Фото: Сергей Лысак

Последствия российской атаки по Кривому Рогу. Фото: Сергей Лысак

Разрушение в Кривом Роге. Фото: Сергей Лысак

"В городе повреждены 11 многоквартирных домов, клиника, школа, админздание. Уничтожены 12 гаражей, еще 10 — повреждены. Зацепило газопровод", — сообщил Сергей Лысак.

Также известно, что российские войска атаковали Никопольщину с применением артиллерии и дронов-камикадзе. Там есть повреждения инфраструктуры, АЗС, частного дома и газопровода. Пострадавших нет.

Напомним, 28 октября Россия атаковала фугасной бомбой Госпром в Харькове.

Также Игорь Терехов назвал последствия российской атаки по Харькову в Основянском районе.