Обстріл Сум — рятувальники показали, як допомагають людям з відновленням житла

Працівник рятувальної служби виконує роботи з відновлення. Фото: ДСНС

У Сумах рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи в гуртожитку, який постраждав від російської атаки дронами. Внаслідок удару у будівлі було вибито вікна.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у понеділок, 6 січня.

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У ДСНС зазначають, що рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи, внаслідок удару у будівлі було вибито вікна.

"Використовуючи висотну техніку, фахівці ДСНС за допомогою OSB-плит тимчасово відновили 21 вікно", — йдеться у повідомленні.

Роботи проводилися оперативно, аби мінімізувати дискомфорт для мешканців та захистити будівлю від подальших пошкоджень.

Рятувальник замінює вікно у квартирі. Фото: ДСНС

Відновлювальні роботи у гуртожитку. Фото: ДСНС

Заміна склопакетів після удару РФ. Фото: ДСНС

Рятувальники закінчили відновлювальні роботи. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 6 січня в Херсоні російські військові безпілотником атакували маршрутний автобус. Є загиблі та постраждалі.

А в ніч проти 6 січня окупанти обстріляли Київську область. Там було пошкоджено контактну мережу залізниці.