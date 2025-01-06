Обстріл Сум — рятувальники показали, як допомагають людям з відновленням житла

Удар по гуртожитку у Сумах — в ДСНС показали роботи з відновлення
У Сумах рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи в гуртожитку, який постраждав від російської атаки дронами. Внаслідок удару у будівлі було вибито вікна.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у понеділок, 6 січня.
Як відновлюють гуртожиток
У ДСНС зазначають, що рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи, внаслідок удару у будівлі було вибито вікна.
"Використовуючи висотну техніку, фахівці ДСНС за допомогою OSB-плит тимчасово відновили 21 вікно", — йдеться у повідомленні.
Роботи проводилися оперативно, аби мінімізувати дискомфорт для мешканців та захистити будівлю від подальших пошкоджень.
Нагадаємо, 6 січня в Херсоні російські військові безпілотником атакували маршрутний автобус. Є загиблі та постраждалі.
А в ніч проти 6 січня окупанти обстріляли Київську область. Там було пошкоджено контактну мережу залізниці.
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