Обстрел Сум — спасатели показали, как помогают людям с восстановлением жилья

Удар по Сумам — в ГСЧС показали работы по восстановлению
В Сумах спасатели завершили аварийно-восстановительные работы в общежитии, которое пострадало от российской атаки дронами. В результате удара в здании были выбиты окна.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в понедельник, 6 января.
Как восстанавливают общежитие
В ГСЧС отмечают, что спасатели завершили аварийно-восстановительные работы, в результате удара в здании были выбиты окна.
"Используя высотную технику, специалисты ГСЧС с помощью OSB-плит временно восстановили 21 окно", — говорится в сообщении.
Роботы проводились оперативно, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей и защитить здание от дальнейших повреждений.
Напомним, 6 января в Херсоне российские военные беспилотником атаковали маршрутный автобус. Есть погибшие и пострадавшие.
А в ночь на 6 января оккупанты обстреляли Киевскую область. Там была повреждена контактная сеть железной дороги
Читайте Новини.LIVE!