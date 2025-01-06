Обстрел Сум — спасатели показали, как помогают людям с восстановлением жилья

Работник спасательной службы выполняет работы по восстановлению. Фото: ГСЧС

В Сумах спасатели завершили аварийно-восстановительные работы в общежитии, которое пострадало от российской атаки дронами. В результате удара в здании были выбиты окна.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в понедельник, 6 января.

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В ГСЧС отмечают, что спасатели завершили аварийно-восстановительные работы, в результате удара в здании были выбиты окна.

"Используя высотную технику, специалисты ГСЧС с помощью OSB-плит временно восстановили 21 окно", — говорится в сообщении.

Роботы проводились оперативно, чтобы минимизировать дискомфорт для жителей и защитить здание от дальнейших повреждений.

Спасатель меняет окно в квартире. Фото: ГСЧС

Восстановительные работы в общежитии. Фото: ГСЧС

Замена стеклопакетов после удара РФ. Фото: ГСЧС

Спасатели закончили восстановительные работы. Фото: ГСЧС

Напомним, 6 января в Херсоне российские военные беспилотником атаковали маршрутный автобус. Есть погибшие и пострадавшие.

А в ночь на 6 января оккупанты обстреляли Киевскую область. Там была повреждена контактная сеть железной дороги