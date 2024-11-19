Обстріл Глухова 19 листопада — кількість загиблих зросла

Наслідки удару по Глухові. Фото: ДСНС

Російські війська ввечері 18 листопада атакували один із гуртожитків у Глухові Сумської області. Станом на зараз відомо про десятьох загиблих, серед них одна дитина.

Про це повідомили у ДСНС та Сумській ОВА.

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Як відомо, окупанти завдали удару двома ударними дронами типу "шахед" по гуртожитку у Глухові, де перебували люди. Внаслідок цього загинуло десятеро осіб, серед них є дитина. Крім того, ще 13 людей постраждали, серед них також є троє дітей.

Наслідки удару по Глухові. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Глухові. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці обстрілів у Глухові. Фото: ДСНС

Однак, за даними рятувальників, під завалами ще можуть перебувати люди. Наразі на місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Наслідки удару по Глухові. Фото: ДСНС

"Під завалами частково зруйнованої будівлі гуртожитку, ймовірно, перебуває троє осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 19 листопада з-під завалів багатоповерхівки у Глухові дістали тіла матері та дитини. Вони загинули внаслідок російської атаки.