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Удар по Глухові — кількість загиблих зросла

19 листопада 2024 11:49
Карина Приходько - Редактор
Обстріл Глухова 19 листопада — кількість загиблих зросла
Наслідки удару по Глухові. Фото: ДСНС
Карина Приходько - Редактор

Російські війська ввечері 18 листопада атакували один із гуртожитків у Глухові Сумської області. Станом на зараз відомо про десятьох загиблих, серед них одна дитина.

Про це повідомили у ДСНС та Сумській ОВА

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Як відомо, окупанти завдали удару двома ударними дронами типу "шахед" по гуртожитку у Глухові, де перебували люди. Внаслідок цього загинуло десятеро осіб, серед них є дитина. Крім того, ще 13 людей постраждали, серед них також є троє дітей. 

обстріли Глухова 19 листопада
Наслідки удару по Глухові. Фото: ДСНС
обстрелы Глухова
Наслідки удару по Глухові. Фото: ДСНС
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Рятувальники на місці обстрілів у Глухові. Фото: ДСНС

Однак, за даними рятувальників, під завалами ще можуть перебувати люди. Наразі на місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

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Наслідки удару по Глухові. Фото: ДСНС

"Під завалами частково зруйнованої будівлі гуртожитку, ймовірно, перебуває троє осіб. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 19 листопада з-під завалів багатоповерхівки у Глухові дістали тіла матері та дитини. Вони загинули внаслідок російської атаки. 

ДСНС Сумська область обстріли війна в Україні жертви

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