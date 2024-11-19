Обстрел Глухова 19 ноября — количество погибших выросло

Последствия удара по Глухову. Фото: ГСЧС

Российские войска вечером 18 ноября атаковали одно из общежитий в Глухове Сумской области. На сегодня известно о десяти погибших, среди них один ребенок.

Об этом сообщили в ГСЧС и Сумской ОВА.

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Как известно, оккупанты нанесли удар двумя ударными дронами типа "шахед" по общежитию в Глухове, где находились люди. В результате погибли десять человек, среди них есть ребенок. Кроме того, еще 13 человек пострадали, среди них также трое детей.

Последствия удара по Глухову. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Глухову. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте обстрелов в Глухове. Фото: ГСЧС

Однако, по данным спасателей, под завалами еще могут находиться люди. Сейчас на месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Последствия удара по Глухову. Фото: ГСЧС

"Под завалами частично разрушенного здания общежития, вероятно, находятся три человека. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 19 ноября из-под завалов многоэтажки в Глухове достали тела матери и ребенка. Они погибли в результате российской атаки.