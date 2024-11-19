Обстрел Глухова 19 ноября — количество погибших выросло

Удар по Глухову — количество погибших выросло
Российские войска вечером 18 ноября атаковали одно из общежитий в Глухове Сумской области. На сегодня известно о десяти погибших, среди них один ребенок.
Об этом сообщили в ГСЧС и Сумской ОВА.
Последствия обстрелов Глухова
Как известно, оккупанты нанесли удар двумя ударными дронами типа "шахед" по общежитию в Глухове, где находились люди. В результате погибли десять человек, среди них есть ребенок. Кроме того, еще 13 человек пострадали, среди них также трое детей.
Однако, по данным спасателей, под завалами еще могут находиться люди. Сейчас на месте продолжаются аварийно-спасательные работы.
"Под завалами частично разрушенного здания общежития, вероятно, находятся три человека. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 19 ноября из-под завалов многоэтажки в Глухове достали тела матери и ребенка. Они погибли в результате российской атаки.
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