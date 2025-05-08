У поліції показали перші хвилини після атаки на Костянтинівку

Удар по будинку в Костянтинівці — поліція показала перші хвилини
Російські війська увечері в середу, 7 травня, завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Влучання відбулося у житлову багатоповерхівку, багато людей поранені.
Пресслужба Нацполіції показала перші кадри з місця події у Telegram у четвер, 8 травня.
Атака на Костянтинівку
Учора близько 22:50 росіяни влучили бомбою "ФАБ-250" у житлову дев’ятиповерхівку, поранено 13 мешканців, а під завалами досі шукають одну жінку.
Внаслідок обстрілу в будинку повністю обвалився один під’їзд з дев’ятого по перший поверхи.
На відео видно, як на допомогу людям одразу прибула група парамедиків. Вони допомагали діставати поранених з-під завалів та доставляли їх до лікарні, а літніх людей спускали з верхніх поверхів по драбинах.
На місці працювала слідчо-оперативна група, а також вибухотехніки. Триває рятувальна операція.
Нагадаємо, рятувальники евакуювали десять мешканців із заблокованих квартир на другому, третьому, четвертому, сьомому та восьмому поверхах будинку в Костянтинівці.
Також вчора загарбники атакували Сумщину, внаслідок чого повністю зруйновано житловий будинок.
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