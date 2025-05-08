У поліції показали перші хвилини після атаки на Костянтинівку

Зруйнований будинок. Фото: скриншот з відео

Російські війська увечері в середу, 7 травня, завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Влучання відбулося у житлову багатоповерхівку, багато людей поранені.

Пресслужба Нацполіції показала перші кадри з місця події у Telegram у четвер, 8 травня.

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Учора близько 22:50 росіяни влучили бомбою "ФАБ-250" у житлову дев’ятиповерхівку, поранено 13 мешканців, а під завалами досі шукають одну жінку.

Внаслідок обстрілу в будинку повністю обвалився один під’їзд з дев’ятого по перший поверхи.

На відео видно, як на допомогу людям одразу прибула група парамедиків. Вони допомагали діставати поранених з-під завалів та доставляли їх до лікарні, а літніх людей спускали з верхніх поверхів по драбинах.

На місці працювала слідчо-оперативна група, а також вибухотехніки. Триває рятувальна операція.

Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, рятувальники евакуювали десять мешканців із заблокованих квартир на другому, третьому, четвертому, сьомому та восьмому поверхах будинку в Костянтинівці.

Також вчора загарбники атакували Сумщину, внаслідок чого повністю зруйновано житловий будинок.