В полиции показали первые минуты после атаки на Константиновку

Разрушенный дом. Фото: скриншот видео

Российские войска вечером в среду, 7 мая, нанесли удар по Константиновке Донецкой области. Попадание произошло в жилую многоэтажку, многие люди ранены.

Пресс-служба Нацполиции показала первые кадры с места происшествия в Telegram в четверг, 8 мая.

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Вчера около 22:50 россияне попали бомбой "ФАБ-250" в жилую девятиэтажку, ранены 13 жителей, а под завалами до сих пор ищут одну женщину.

В результате обстрела в доме полностью обвалился один подъезд с девятого по первый этажи.

На видео видно, как на помощь людям сразу прибыла группа парамедиков. Они помогали доставать раненых из-под завалов и доставляли их в больницу, а пожилых людей спускали с верхних этажей по лестницам.

На месте работала следственно-оперативная группа, а также взрывотехники. Продолжается спасательная операция.

Скриншот поста Нацполиции

Напомним, спасатели эвакуировали десять жителей из заблокированных квартир на втором, третьем, четвертом, седьмом и восьмом этажах дома в Константиновке.

Также вчера захватчики атаковали Сумскую область, в результате чего полностью разрушен жилой дом.