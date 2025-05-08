В полиции показали первые минуты после атаки на Константиновку

Удар по дому в Константиновке — полиция показала первые минуты
Российские войска вечером в среду, 7 мая, нанесли удар по Константиновке Донецкой области. Попадание произошло в жилую многоэтажку, многие люди ранены.
Пресс-служба Нацполиции показала первые кадры с места происшествия в Telegram в четверг, 8 мая.
Атака на Константиновку
Вчера около 22:50 россияне попали бомбой "ФАБ-250" в жилую девятиэтажку, ранены 13 жителей, а под завалами до сих пор ищут одну женщину.
В результате обстрела в доме полностью обвалился один подъезд с девятого по первый этажи.
На видео видно, как на помощь людям сразу прибыла группа парамедиков. Они помогали доставать раненых из-под завалов и доставляли их в больницу, а пожилых людей спускали с верхних этажей по лестницам.
На месте работала следственно-оперативная группа, а также взрывотехники. Продолжается спасательная операция.
Напомним, спасатели эвакуировали десять жителей из заблокированных квартир на втором, третьем, четвертом, седьмом и восьмом этажах дома в Константиновке.
Также вчера захватчики атаковали Сумскую область, в результате чего полностью разрушен жилой дом.
Читайте Новини.LIVE!