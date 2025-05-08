Обстріл Костянтинівки 8 травня — РФ вдарила по девʼятиповерхівці

Наслідки обстрілу Костянтинівки 8 травня. Фото: ДСНС

Російські окупанти у четвер, 8 травня, завдали удару по багатоповерхівці в Костянтинівці Донецької області. Внаслідок обстрілу є багато поранених, а під завалами, ймовірно, ще одна людина.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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Обстріл Костянтинівки 8 травня

"У Костянтинівці росіяни влучили у дев’ятиповерхівку: 13 поранених, надзвичайники врятували двох осіб, яких деблокували з-під завалів між другим і третів поверхами, розібравши понад 1 т зруйнованих конструкцій", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Костянтинівки 8 травня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Костянтинівки 8 травня. Фото: ДСНС

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. У ДСНС розповіли, що рятувальники евакуювали десять мешканців із заблокованих квартир на другому, третьому, четвертому, сьомому та восьмому поверхах.

Наслідки обстрілу Костянтинівки 8 травня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Костянтинівки 8 травня. Фото: ДСНС

Російські окупанти зруйнували конструкції з девʼятого по перший поверх одного з підʼїздів. Крім того, пошкоджено три багатоповерхівки, шість приватних будинків та магазин.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 травня загарбники атакували Сумщину. Внаслідок обстрілу один житловий будинок було повністю зруйновано.

А 7 травня окупанти скидали керовані авіаційні бомби на Дніпропетровську область. Армія РФ поранила 72-річну жінку.