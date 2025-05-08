Обстрел Константиновки 8 мая — РФ ударила по девятиэтажке

Последствия обстрела Константиновки 8 мая. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в четверг, 8 мая, нанесли удар по многоэтажке в Константиновке Донецкой области. В результате обстрела есть много раненых, а под завалами, вероятно, еще один человек.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Обстрел Константиновки 8 мая

"В Константиновке россияне попали в девятиэтажку: 13 раненых, чрезвычайники спасли двух человек, которых деблокировали из-под завалов между вторым и третьим этажами, разобрав более 1 т разрушенных конструкций", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Константиновки 8 мая. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Константиновки 8 мая. Фото: ГСЧС

Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы. В ГСЧС рассказали, что спасатели эвакуировали десять жителей из заблокированных квартир на втором, третьем, четвертом, седьмом и восьмом этажах.

Последствия обстрела Константиновки 8 мая. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Константиновки 8 мая. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты разрушили конструкции с девятого по первый этаж одного из подъездов. Кроме того, повреждены три многоэтажки, шесть частных домов и магазин.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 8 мая захватчики атаковали Сумскую область. В результате обстрела один жилой дом был полностью разрушен.

А 7 мая оккупанты сбрасывали управляемые авиационные бомбы на Днепропетровскую область. Армия РФ ранила 72-летнюю женщину.