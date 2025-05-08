Росіяни атакували Україну дронами — скільки цілей вдалося збити ППО

Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом дня та вечора 7 травня російські загарбники атакували Україну безпілотниками. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у четвер, 8 травня.

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Атака РФ на Україну — результати роботи ППО

У період із 14:30 по 20:30 7 травня (під час третьої за добу хвилі обстрілу) російські окупанти атакували Україну 31-м ударним БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із району Міллерово — РФ.

За інформацією ПС ЗСУ, підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та в центрі України.

Крім того, 6 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Однак не минулося й без наслідків. Відтак через атаку РФ постраждала Черкаська область.

Також у Повітряних силах ЗСУ прокоментували триденне "перемир'я" Путіна, яка нібито розпочалося 8 травня.

За даним ПС, протягом поточної доби 8 травня, станом на 8:00, у повітряному просторі України ракетних ударів та застосування ударних БпЛА не зафіксовано. Однак, протягом ночі, ворог активізував удари тактичною авіацією із застосування керованих авіабомб по Сумщині. Отже, так зване "перемир'я" Путін вкотре не діє.

Скриншот повідомлення ПС/Facebook

Раніше ми інформували, що у ніч на 8 травня почалося триденне "перемир'я", яке раніше оголосив російський диктатор Володимир Путін.

Також ми повідомляли, що Росія користується так званим "перемир'ям", аби підтягнути резерви та підготуватися до наступальних дій.