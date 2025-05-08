Россияне атаковали Украину дронами - сколько целей удалось сбить ПВО

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В течение дня и вечера 7 мая российские захватчики атаковали Украину беспилотниками. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в четверг, 8 мая.

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Атака РФ на Украину — результаты работы ПВО

В период с 14:30 по 20:30 7 мая (во время третьей за сутки волны обстрела) российские оккупанты атаковали Украину 31-м ударным БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из района Миллерово — РФ.

По информации ВС ВСУ, подтверждено сбитие 20 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере и в центре Украины.

Кроме того, 6 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Однако не обошлось и без последствий. Поэтому из-за атаки РФ пострадала Черкасская область.

Также в Воздушных силах ВСУ прокомментировали трехдневное "перемирие" Путина, которое якобы началось 8 мая.

По данным ВС, в течение текущих суток 8 мая, по состоянию на 8:00, в воздушном пространстве Украины ракетных ударов и применения ударных БпЛА не зафиксировано. Однако, в течение ночи, враг активизировал удары тактической авиацией по применению управляемых авиабомб по Сумщине. Итак, так называемое "перемирие" Путин в очередной раз не действует.

Скриншот сообщения ВС/Facebook

Ранее мы информировали, что в ночь на 8 мая началось трехдневное "перемирие", которое ранее объявил российский диктатор Владимир Путин.

Также мы сообщали, что Россия пользуется так называемым "перемирием", чтобы подтянуть резервы и подготовиться к наступательным действиям.