Обстріл бази відпочинку у Запоріжжі 6 серпня — в якому стані поранені

Наслідки обстрілу Запоріжжя 6 серпня. Фото: REUTERS/Stringer

Після атаки Росії на базу відпочинку в Запоріжжі 6 серпня, в лікарні ще перебувають 11 людей. Ворог вдарив по місту чотирма авіабомбами типу ФАБ.

Про це повідомила депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва в ефірі День.LIVE 8 серпня.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 6 серпня

Сисоєва розповіла, що наразі в лікарнях перебувають 11 поранених після удару по Запоріжжю 6 серпня. Крім того, сьогодні поховали одного з двох загиблих внаслідок атаки РФ.

"Загиблий приїхав на базу відпочинку з сестрою та її хлопцем. Після першого удару вони вийшли подивитися на автівки, і, на жаль, другий удар для юнака став смертельним", — повідомила депутатка.

За її словами, постраждали й інші відпочивальники, серед яких були жінки та діти. Місце удару — звичайна база відпочинку, де не було військових об’єктів.

Водночас Аліса Сисоєва зазначила, що цієї ночі в самому Запоріжжі було тихо, але в області знову загинули двоє мирних жителів через атаки з боку окупантів.

Нагадаємо, вранці 6 серпня російська армія завдала щонайменше чотири удари по базі відпочинку в Запорізькому районі. Серед постраждалих є двоє дітей.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що внаслідок цієї атаки загинуло двоє людей. Також відомо про 12 постраждалих.