Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Удар по базі відпочинку в Запоріжжі — який стан поранених

Удар по базі відпочинку в Запоріжжі — який стан поранених

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 18:36
Обстріл бази відпочинку у Запоріжжі 6 серпня — в якому стані поранені
Наслідки обстрілу Запоріжжя 6 серпня. Фото: REUTERS/Stringer

Після атаки Росії на базу відпочинку в Запоріжжі 6 серпня, в лікарні ще перебувають 11 людей. Ворог вдарив по місту чотирма авіабомбами типу ФАБ.

Про це повідомила депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва в ефірі День.LIVE 8 серпня. 

Реклама
Читайте також:

Наслідки обстрілу Запоріжжя 6 серпня

Сисоєва розповіла, що наразі в лікарнях перебувають 11 поранених після удару по Запоріжжю 6 серпня. Крім того, сьогодні поховали одного з двох загиблих внаслідок атаки РФ.

"Загиблий приїхав на базу відпочинку з сестрою та її хлопцем. Після першого удару вони вийшли подивитися на автівки, і, на жаль, другий удар для юнака став смертельним", — повідомила депутатка. 

За її словами, постраждали й інші відпочивальники, серед яких були жінки та діти. Місце удару — звичайна база відпочинку, де не було військових об’єктів.

Водночас Аліса Сисоєва зазначила, що цієї ночі в самому Запоріжжі було тихо, але в області знову загинули двоє мирних жителів через атаки з боку окупантів.

Нагадаємо, вранці 6 серпня російська армія завдала щонайменше чотири удари по базі відпочинку в Запорізькому районі. Серед постраждалих є двоє дітей.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що внаслідок цієї атаки загинуло двоє людей. Також відомо про 12 постраждалих. 

відпочинок Запоріжжя обстріли війна в Україні Росія поранення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації