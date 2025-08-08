Обстрел базы отдыха в Запорожье 6 августа — в каком состоянии раненые

Последствия обстрела Запорожья 6 августа. Фото: REUTERS/Stringer

После атаки России на базу отдыха в Запорожье 6 августа, в больнице еще находятся 11 человек. Враг ударил по городу четырьмя авиабомбами типа ФАБ.

Об этом сообщила депутат Запорожского районного совета Алиса Сысоева в эфире День.LIVE 8 августа.

Последствия обстрела Запорожья 6 августа

Сысоева рассказала, что сейчас в больницах находятся 11 раненых после удара по Запорожью 6 августа. Кроме того, сегодня похоронили одного из двух погибших в результате атаки РФ.

"Погибший приехал на базу отдыха с сестрой и ее парнем. После первого удара они вышли посмотреть на машины, и, к сожалению, второй удар для юноши стал смертельным", — сообщила депутат.

По ее словам, пострадали и другие отдыхающие, среди которых были женщины и дети. Место удара — обычная база отдыха, где не было военных объектов.

В то же время Алиса Сысоева отметила, что этой ночью в самом Запорожье было тихо, но в области снова погибли двое мирных жителей из-за атак со стороны оккупантов.

Напомним, утром 6 августа российская армия нанесла по меньшей мере четыре удара по базе отдыха в Запорожском районе. Среди пострадавших есть двое детей.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров рассказал, что в результате этой атаки погибли два человека. Также известно о 12 пострадавших.