Обстріл Запорізької області 6 серпня — які наслідки російської атаки

Наслідки російського обстрілу Запорізької області 6 серпня. Фото: Запорізька ОВА

Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко розповів деталі російського удару по базі відпочинку. Він повідомив, що окупанти вбили двох людей.

Про це Олександр Коваленко повідомив в ефірі День.LIVE у середу, 6 серпня.

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"Сьогодні близько шостої ранку російські терористи вчинили черговий воєнний злочин — обстріляли ФАБами одну із громад Запорізького району, це Біленківська громада. Влучили у базу відпочинку, яка розташована у селищі Канівське", — повідомив Коваленко.

За його словами, внаслідок удару окупантів загинули двоє людей, ще 12 — отримали поранення. Наразі девʼятеро постраждалих перебувають в лікарні, у тому числі діти.

Російська армія пошкодила будинки відпочинку, автомобілі. На місці працюють всі екстрені служби.

Нагадаємо, 6 серпня окупанти завдали щонайменше чотири удари по базі відпочинку в Запорізькій області.

А очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що за добу загарбники завдали понад 500 ударів по населених пунктах області.