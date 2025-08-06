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Головна Армія Удар по базі відпочинку на Запоріжжі — в ОВА заявили про загиблих

Удар по базі відпочинку на Запоріжжі — в ОВА заявили про загиблих

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 17:22
Обстріл Запорізької області 6 серпня — які наслідки російської атаки
Наслідки російського обстрілу Запорізької області 6 серпня. Фото: Запорізька ОВА

Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко розповів деталі російського удару по базі відпочинку. Він повідомив, що окупанти вбили двох людей.

Про це Олександр Коваленко повідомив в ефірі День.LIVE у середу, 6 серпня.

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"Сьогодні близько шостої ранку російські терористи вчинили черговий воєнний злочин — обстріляли ФАБами одну із громад Запорізького району, це Біленківська громада. Влучили у базу відпочинку, яка розташована у селищі Канівське", — повідомив Коваленко.

За його словами, внаслідок удару окупантів загинули двоє людей, ще 12 — отримали поранення. Наразі девʼятеро постраждалих перебувають в лікарні, у тому числі діти.

Російська армія пошкодила будинки відпочинку, автомобілі. На місці працюють всі екстрені служби.

Нагадаємо, 6 серпня окупанти завдали щонайменше чотири удари по базі відпочинку в Запорізькій області.

А очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що за добу загарбники завдали понад 500 ударів по населених пунктах області.

війна вбивство Запорізька область обстріли Запорізька ОВА
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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