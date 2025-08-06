Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Удар по базе отдыха на Запорожье — в ОВА заявили о погибших

Удар по базе отдыха на Запорожье — в ОВА заявили о погибших

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 17:22
Обстрел Запорожской области 6 августа — какие последствия российской атаки
Последствия российского обстрела Запорожской области 6 августа. Фото: Запорожская ОВА

Представитель Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко рассказал детали российского удара по базе отдыха. Он сообщил, что оккупанты убили двух человек.

Об этом Александр Коваленко сообщил в эфире День.LIVE в среду, 6 августа.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Запорожской области 6 августа

"Сегодня около шести утра российские террористы совершили очередное военное преступление — обстреляли ФАБами одну из громад Запорожского района, это Беленковская громада. Попали в базу отдыха, которая расположена в поселке Каневское", — сообщил Коваленко.

По его словам, в результате удара оккупантов погибли два человека, еще 12 — получили ранения. Сейчас девять пострадавших находятся в больнице, в том числе дети.

Российская армия повредила дома отдыха, автомобили. На месте работают все экстренные службы.

Напомним, 6 августа оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по базе отдыха в Запорожской области.

А глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что за сутки захватчики нанесли более 500 ударов по населенным пунктам области.

война убийство Запорожская область обстрелы Запорожская ОВА
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации