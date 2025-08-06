Обстрел Запорожской области 6 августа — какие последствия российской атаки

Удар по базе отдыха на Запорожье — в ОВА заявили о погибших
Представитель Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко рассказал детали российского удара по базе отдыха. Он сообщил, что оккупанты убили двух человек.
Об этом Александр Коваленко сообщил в эфире День.LIVE в среду, 6 августа.
Обстрел Запорожской области 6 августа
"Сегодня около шести утра российские террористы совершили очередное военное преступление — обстреляли ФАБами одну из громад Запорожского района, это Беленковская громада. Попали в базу отдыха, которая расположена в поселке Каневское", — сообщил Коваленко.
По его словам, в результате удара оккупантов погибли два человека, еще 12 — получили ранения. Сейчас девять пострадавших находятся в больнице, в том числе дети.
Российская армия повредила дома отдыха, автомобили. На месте работают все экстренные службы.
Напомним, 6 августа оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по базе отдыха в Запорожской области.
А глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что за сутки захватчики нанесли более 500 ударов по населенным пунктам области.
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