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Головна Армія РФ атакувала Запорізьку область — є загиблі та поранені

РФ атакувала Запорізьку область — є загиблі та поранені

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 07:44
РФ обстріляла Запорізьку область — наслідки
Наслідки атаки РФ на Запорізьку область. Фото: Іван Федоров/Telegram

Протягом доби російські окупанти завдали понад 500 ударів по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло двоє людей, ще троє зазнали поранень.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у середу, 6 серпня, в Telegram.

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За даними очільника ОВА, двоє людей загинули, троє поранені внаслідок атаки РФ на Запорізький та Василівський район.

Впродовж доби російські окупанти завдали 567 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.

Російські армійці здійснили 6 авіаційних ударів по Зарічному, Гуляйполю, Малинівці, Ольгівському, Новоандріївці.

Крім того, 394 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Юрківку, Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Червону Криницю, Малу Токмачку, Чарівне.

Ще 6 обстрілів з РСЗВ накрили Плавні, Приморське, Малу Токмачку та Новоданилівку. Водночас 161 артилерійський удар завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новоандріївки.

За інформацією Федорова, наразі надійшло 15 повідомлень про руйнування квартир, нежитлових будівель, приватних будинків, складських приміщень, сільгосптехніки.

Нагадаємо, що вранці 6 серпня вибухи пролунали в Запорізькій області — у регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Раніше ми інформували, що пізно ввечері у вівторок, 5 серпня, вибухи прогриміли в Харкові — по місту вдруге за вечір ударили БпЛА типу "Молнія".

росіяни Запорізька область обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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