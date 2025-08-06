РФ обстреляла Запорожскую область — последствия

Последствия атаки РФ на Запорожскую область. Фото: Иван Федоров/Telegram

В течение суток российские оккупанты нанесли более 500 ударов по населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеского обстрела погибли два человека, еще трое получили ранения.

Об этом информирует глава Запорожской ОВА Иван Федоров в среду, 6 августа, в Telegram.

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По данным главы ОГА, два человека погибли, трое ранены в результате атаки РФ на Запорожский и Васильевский район.

В течение суток российские оккупанты нанесли 567 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области.

Российские армейцы совершили 6 авиационных ударов по Заречному, Гуляйполю, Малиновке, Ольговскому, Новоандреевке.

Кроме того, 394 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Беленькое, Юрковку, Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Малиновку, Щербаки, Новоданиловку, Красную Криницу, Малую Токмачку, Чаривне.

Еще 6 обстрелов из РСЗО накрыли Плавни, Приморское, Малую Токмачку и Новоданиловку. В то же время 161 артиллерийский удар нанесен по территории Каменского, Гуляйполя, Малиновки, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новоандреевки.

По информации Федорова, на данный момент поступило 15 сообщений о разрушении квартир, нежилых зданий, частных домов, складских помещений, сельхозтехники.

Напомним, что утром 6 августа взрывы прогремели в Запорожской области — в регионе была объявлена воздушная тревога.

Ранее мы информировали, что поздно вечером во вторник, 5 августа, взрывы прогремели в Харькове — по городу второй раз за вечер ударили БпЛА типа "Молния".