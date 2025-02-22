Російський обстріл Костянтинівки 22 лютого — які наслідки удару

Наслідки обстрілу Костянтинівки 22 лютого. Фото: скриншот

Російські окупанти у суботу, 22 лютого, здійснили удар по багатоповерхівці в Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомляє "Донбас Реалії".

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Обстріл Костянтинівки

Зафіксоване чергове пряме влучання в житловий будинок. З-під завалів дістали тіло загиблої жінки. Наразі рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки атаки.

Відомо, що окупанти також поранили трьох людей.

"Це вже друге пряме влучання в житловий будинок", — наголосив парамедик поліції Костянтинівки Сергій Сластенко.

Один з сусідів загиблої жінки, який перебував вдома, зазначив, що вона була хорошою. За його словами, він не зрозумів, коли відбувся обстріл.

Нагадаємо, у поліції повідомили, що окупанти вбили двох людей в Костянтинівці. Загалом ворог пошкодив 66 цивільних об'єктів.

Також за останню добу загарбники обстріляли різні райони Харківської області. Відомо, що зафіксовані значні руйнування.