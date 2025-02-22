Російський обстріл Костянтинівки 22 лютого — які наслідки удару

Удар по багатоповерхівці в Костянтинівці — відео наслідків
Російські окупанти у суботу, 22 лютого, здійснили удар по багатоповерхівці в Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.
Про це повідомляє "Донбас Реалії".
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Обстріл Костянтинівки
Зафіксоване чергове пряме влучання в житловий будинок. З-під завалів дістали тіло загиблої жінки. Наразі рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки атаки.
Відомо, що окупанти також поранили трьох людей.
"Це вже друге пряме влучання в житловий будинок", — наголосив парамедик поліції Костянтинівки Сергій Сластенко.
Один з сусідів загиблої жінки, який перебував вдома, зазначив, що вона була хорошою. За його словами, він не зрозумів, коли відбувся обстріл.
Нагадаємо, у поліції повідомили, що окупанти вбили двох людей в Костянтинівці. Загалом ворог пошкодив 66 цивільних об'єктів.
Також за останню добу загарбники обстріляли різні райони Харківської області. Відомо, що зафіксовані значні руйнування.
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