Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow Удар по багатоповерхівці в Костянтинівці — відео наслідків arrow

Удар по багатоповерхівці в Костянтинівці — відео наслідків

22 лютого 2025 20:05
Аркадій Пастула - Редактор
Російський обстріл Костянтинівки 22 лютого — які наслідки удару
Наслідки обстрілу Костянтинівки 22 лютого. Фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у суботу, 22 лютого, здійснили удар по багатоповерхівці в Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомляє "Донбас Реалії".

Читайте також:

Увага! Відео містить чутливі кадри, 18+!

Обстріл Костянтинівки

Зафіксоване чергове пряме влучання в житловий будинок. З-під завалів дістали тіло загиблої жінки.  Наразі рятувальники ДСНС ліквідовують наслідки атаки.

Відомо, що окупанти також поранили трьох людей.

"Це вже друге пряме влучання в житловий будинок", — наголосив парамедик поліції Костянтинівки Сергій Сластенко. 

Один з сусідів загиблої жінки, який перебував вдома, зазначив, що вона була хорошою. За його словами, він не зрозумів, коли відбувся обстріл.

Нагадаємо, у поліції повідомили, що окупанти вбили двох людей в Костянтинівці. Загалом ворог пошкодив 66 цивільних об'єктів.

Також за останню добу загарбники обстріляли різні райони Харківської області. Відомо, що зафіксовані значні руйнування.

війна ДСНС Україна Донецька область обстріли окупанти
Реклама
Реклама
Реклама