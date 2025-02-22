Российский обстрел Константиновки 22 февраля — какие последствия удара

Последствия обстрела Константиновки 22 февраля. Фото: скриншот

Российские оккупанты в субботу, 22 февраля, совершили удар по многоэтажке в Константиновке Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает "Донбасс Реалии".

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Обстрел Константиновки

Зафиксировано очередное прямое попадание в жилой дом. Из-под завалов достали тело погибшей женщины. Сейчас спасатели ГСЧС ликвидируют последствия атаки.

Известно, что оккупанты также ранили трех человек.

"Это уже второе прямое попадание в жилой дом", — отметил парамедик полиции Константиновки Сергей Сластенко.

Один из соседей погибшей женщины, который находился дома, отметил, что она была хорошей. По его словам, он не понял, когда произошел обстрел.

Напомним, в полиции сообщили, что оккупанты убили двух человек в Константиновке. В общем враг повредил 66 гражданских объектов.

Также за последние сутки захватчики обстреляли разные районы Харьковской области. Известно, что зафиксированы значительные разрушения.