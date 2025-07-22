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Головна Армія Удар дроном по Херсону — до лікарні звернулася 74-річна жінка

Удар дроном по Херсону — до лікарні звернулася 74-річна жінка

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Дата публікації: 22 липня 2025 21:54
Обстріл Херсону 21 липня — постраждала 74-річна жінка
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти 21 липня скинули вибухівку з безпілотника на Херсон. Внаслідок удару постраждала 74-річна жінка.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації у Telegram.

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Обстріл Херсону 21 липня

Сьогодні до лікарні звернулася жінка, яка вчора потрапила під удар дрона російських окупантів.

"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 74-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та струс головного мозку", — йдеться у повідомленні.

Наразі жінці надають всю необхідну допомогу.

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Допис Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 22 липня окупанти атакували Суми. Внаслідок обстрілу загинула жінка, також є поранені.

Крім того, загарбники завдали ударів по Одесі. Зокрема, армія РФ знищила спортзал та парковку.

війна Херсон Україна обстріли окупанти дрони
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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