Обстріл Херсону 21 липня — постраждала 74-річна жінка

Удар дроном по Херсону — до лікарні звернулася 74-річна жінка
Російські окупанти 21 липня скинули вибухівку з безпілотника на Херсон. Внаслідок удару постраждала 74-річна жінка.
Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації у Telegram.
Обстріл Херсону 21 липня
Сьогодні до лікарні звернулася жінка, яка вчора потрапила під удар дрона російських окупантів.
"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 74-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та струс головного мозку", — йдеться у повідомленні.
Наразі жінці надають всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, 22 липня окупанти атакували Суми. Внаслідок обстрілу загинула жінка, також є поранені.
Крім того, загарбники завдали ударів по Одесі. Зокрема, армія РФ знищила спортзал та парковку.
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