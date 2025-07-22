Обстрел Херсона 21 июля — пострадала 74-летняя женщина

Удар дроном по Херсону — в больницу обратилась 74-летняя женщина
Российские оккупанты 21 июля сбросили взрывчатку с беспилотника на Херсон. В результате удара пострадала 74-летняя женщина.
Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации в Telegram.
Обстрел Херсона 21 июля
Сегодня в больницу обратилась женщина, которая вчера попала под удар дрона российских оккупантов.
"В результате сброса взрывчатки с БпЛА 74-летняя женщина получила минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга", — говорится в сообщении.
Сейчас женщине оказывают всю необходимую помощь.
Напомним, 22 июля оккупанты атаковали Сумы. В результате обстрела погибла женщина, также есть раненые.
Кроме того, захватчики нанесли удары по Одессе. В частности, армия РФ уничтожила спортзал и парковку.
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