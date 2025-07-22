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Главная Армия Удар дроном по Херсону — в больницу обратилась 74-летняя женщина

Удар дроном по Херсону — в больницу обратилась 74-летняя женщина

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Дата публикации 22 июля 2025 21:54
Обстрел Херсона 21 июля — пострадала 74-летняя женщина
Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты 21 июля сбросили взрывчатку с беспилотника на Херсон. В результате удара пострадала 74-летняя женщина.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации в Telegram.

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Обстрел Херсона 21 июля

Сегодня в больницу обратилась женщина, которая вчера попала под удар дрона российских оккупантов.

"В результате сброса взрывчатки с БпЛА 74-летняя женщина получила минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга", — говорится в сообщении.

Сейчас женщине оказывают всю необходимую помощь.

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Пост Херсонской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, 22 июля оккупанты атаковали Сумы. В результате обстрела погибла женщина, также есть раненые.

Кроме того, захватчики нанесли удары по Одессе. В частности, армия РФ уничтожила спортзал и парковку.

война Херсон Украина обстрелы оккупанты дроны
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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