Обстріли Сум 22 липня — є загибла та поранені

Наслідки обстрілів Сум. Фото: ДСНС

Російські війська 22 липня здійснили масовану атаку на Суми. Внаслідок дронового удару загинула одна жінка, також є поранені.

Про це повідомили у ДСНС України.

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Рятувальники розповіли, що внаслідок обстрілу Сум загинула одна жінка. Крім того, є травмовані.

Через удар також пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, адміністративні та нежитлові будівлі, а також транспортні засоби.

На місцях влучань працюють співробітники ДСНС. Громадянам надається вся необхідна допомога. Місцевих жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та завжди йти в укриття.

Нагадаємо, пізно ввечері 21 липня окупанти скинули КАБ на будинки у Сумах. Внаслідок удару є постраждалі.

Тієї ж ночі росіяни атакували Київ ракетами та дронами, було пошкоджено вхід на станцію метро "Лук'янівська".