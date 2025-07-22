Обстрелы Сум 22 июля — есть погибшая и раненые

РФ атаковали Сумы дронами — есть погибшая и раненые
Российские войска 22 июля осуществили массированную атаку на Сумы. В результате дронового удара погибла одна женщина, также есть раненые.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Последствия удара по Сумах 22 июля
Спасатели рассказали, что в результате обстрела Сум погибла одна женщина. Кроме того, есть травмированные.
Из-за удара также повреждены многоэтажные жилые дома, административные и нежилые здания, а также транспортные средства.
На местах попаданий работают сотрудники ГСЧС. Гражданам оказывается вся необходимая помощь. Местных жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и всегда идти в укрытие.
Напомним, поздно вечером 21 июля оккупанты сбросили КАБ на дома в Сумах. В результате удара есть пострадавшие.
Той же ночью россияне атаковали Киев ракетами и дронами, был поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".
Читайте Новини.LIVE!