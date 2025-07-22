Обстрелы Сум 22 июля — есть погибшая и раненые

Последствия обстрелов Сум. Фото: ГСЧС

Российские войска 22 июля осуществили массированную атаку на Сумы. В результате дронового удара погибла одна женщина, также есть раненые.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Последствия удара по Сумах 22 июля

Спасатели рассказали, что в результате обстрела Сум погибла одна женщина. Кроме того, есть травмированные.

Из-за удара также повреждены многоэтажные жилые дома, административные и нежилые здания, а также транспортные средства.

На местах попаданий работают сотрудники ГСЧС. Гражданам оказывается вся необходимая помощь. Местных жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и всегда идти в укрытие.

Напомним, поздно вечером 21 июля оккупанты сбросили КАБ на дома в Сумах. В результате удара есть пострадавшие.

Той же ночью россияне атаковали Киев ракетами и дронами, был поврежден вход на станцию метро "Лукьяновская".