У ЗСУ оновлять систему харчування — стартує проєкт за участі Клопотенка

Шеф-кухар Євген Клопотенко директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов.

У Збройних силах України змінять харчування. Стартує проєкт "Готуємо до бою", який запускає Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони у співпраці з громадською організацією "Культ Фуд" шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у вівторок, 3 березня, передає Новини.LIVE.

Покращення харчування в ЗСУ

У Міноборони зазначили, що більшість військових кухарів не мають профільної освіти. Крім того, не існує чітко виписаних алгоритмів їх роботи.

"Навіть якщо продукти доставлені вчасно і відповідають стандартам, результат на кухні може відрізнятися залежно від умов, обладнання та досвіду людей", — йдеться у повідомленні.

У рамках програми "Готуємо до бою" ключовим продуктом стане практичний збірник рецептів для тих, хто відповідає за харчування у підрозділах ЗСУ.

У відомстві додали, що робота з Клопотенком допоможе обʼєднати та систематизувати досвід з організації харчування.

Допис Міноборони.

