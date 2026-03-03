Відео
У ЗСУ змінять харчування — над рецептами працюватиме Клопотенко

Дата публікації: 3 березня 2026 14:55
У ЗСУ оновлять систему харчування — стартує проєкт за участі Клопотенка
Шеф-кухар Євген Клопотенко директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов. Фото: facebook.com/yevhen.klopotenko

У Збройних силах України змінять харчування. Стартує проєкт "Готуємо до бою", який запускає Агенція оборонних закупівель ДОТ Міноборони у співпраці з громадською організацією "Культ Фуд" шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у вівторок, 3 березня, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Покращення харчування в ЗСУ

У Міноборони зазначили, що більшість військових кухарів не мають профільної освіти. Крім того, не існує чітко виписаних алгоритмів їх роботи. 

"Навіть якщо продукти доставлені вчасно і відповідають стандартам, результат на кухні може відрізнятися залежно від умов, обладнання та досвіду людей", — йдеться у повідомленні.

У рамках програми "Готуємо до бою" ключовим продуктом стане практичний збірник рецептів для тих, хто відповідає за харчування у підрозділах ЗСУ.

У відомстві додали, що робота з Клопотенком допоможе обʼєднати та систематизувати досвід з організації харчування.

Допис Міноборони. Фото: скриншот

Міноборони — останні новини

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що відомство запускає щомісячне забезпечення українських бригад дронами.

Україна разом із Нідерландами масштабує проєкт "Лінія дронів", передбачивши збільшення фінансування та залучення додаткових ресурсів для розвитку напряму безпілотників.

Крім того, Міноборони наразі працює над комплексною реформою мобілізації, яка допоможе розвʼязати накопичені роками проблеми.

Міноборони харчування ЗСУ Євген Клопотенко Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
