Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Клопотенко создаст новые рецепты блюд для ВСУ — детали

Клопотенко создаст новые рецепты блюд для ВСУ — детали

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 14:55
Минобороны реформирует питание в армии — участие примет Клопотенко
Шеф-повар Евгений Клопотенко директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов. Фото: facebook.com/yevhen.klopotenko

В Вооруженных силах Украины обновят систему питания. Агентство оборонных закупок ДОТ Минобороны совместно с общественной организацией "Культ Фуд", основанной шеф-поваром Евгением Клопотенко, запускает инициативу "Готовимся к бою".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны во вторник, 3 марта, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Улучшение питания в ВСУ

В Минобороны отметили, что большинство военных поваров не имеют профильного образования. Кроме того, не существует четко выписанных алгоритмов их работы.

"Даже если продукты доставлены вовремя и соответствуют стандартам, результат на кухне может отличаться в зависимости от условий, оборудования и опыта людей", — говорится в сообщении.

В рамках программы "Готовим к бою" ключевым продуктом станет практический сборник рецептов для тех, кто отвечает за питание в подразделениях ВСУ.

В ведомстве добавили, что работа с Клопотенко поможет объединить и систематизировать опыт по организации питания.

null
Пост Минобороны. Фото: скриншот

Минобороны — последние новости

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что ведомство запускает ежемесячное обеспечение украинских бригад дронами.

Украина вместе с Нидерландами масштабирует проект "Линия дронов", предусмотрев увеличение финансирования и привлечение дополнительных ресурсов для развития направления беспилотников.

Кроме того, Минобороны сейчас работает над комплексной реформой мобилизации, которая поможет решить накопившиеся годами проблемы.

Минобороны питание ВСУ Евгений Клопотенко Украина
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации