Минобороны реформирует питание в армии — участие примет Клопотенко

Шеф-повар Евгений Клопотенко директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов. Фото: facebook.com/yevhen.klopotenko

В Вооруженных силах Украины обновят систему питания. Агентство оборонных закупок ДОТ Минобороны совместно с общественной организацией "Культ Фуд", основанной шеф-поваром Евгением Клопотенко, запускает инициативу "Готовимся к бою".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны во вторник, 3 марта, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Улучшение питания в ВСУ

В Минобороны отметили, что большинство военных поваров не имеют профильного образования. Кроме того, не существует четко выписанных алгоритмов их работы.

"Даже если продукты доставлены вовремя и соответствуют стандартам, результат на кухне может отличаться в зависимости от условий, оборудования и опыта людей", — говорится в сообщении.

В рамках программы "Готовим к бою" ключевым продуктом станет практический сборник рецептов для тех, кто отвечает за питание в подразделениях ВСУ.

В ведомстве добавили, что работа с Клопотенко поможет объединить и систематизировать опыт по организации питания.

Пост Минобороны. Фото: скриншот

Минобороны — последние новости

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что ведомство запускает ежемесячное обеспечение украинских бригад дронами.

Украина вместе с Нидерландами масштабирует проект "Линия дронов", предусмотрев увеличение финансирования и привлечение дополнительных ресурсов для развития направления беспилотников.

Кроме того, Минобороны сейчас работает над комплексной реформой мобилизации, которая поможет решить накопившиеся годами проблемы.