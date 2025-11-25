Що відомо про ситуацію у Мирнограді - дані 7 корпусу ДШВ

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Бійці 7-го корпусу Десантно-штурмових військ повідомляють про зростання інтенсивності бойових дій навколо Мирнограда. За їхніми словами, характер дій російських підрозділів свідчить про наміри противника найближчим часом перерізати сухопутне сполучення між Мирноградом і Покровськом. Такі дії можуть свідчити про підготовку до потенційного оточення міста, адже російські сили просуваються в напрямку населених пунктів Рівне та Світле.

Про це бійці написали у Telegram у вівторок, 25 листопада.

Реклама

Читайте також:

Що відомо про ситуацію у Мирнограді

Українські десантно-штурмові підрозділи утримують свої позиції та стримують рух ворога в районі Красного Лимана. Тим часом північна частина Мирнограду залишається однією з найгарячіших ділянок — російські штурмові групи намагаються прорвати оборону малими піхотними підрозділами, діючи цілодобово та коригуючи свої переміщення за допомогою дронів.

Для посилення оборони українські підрозділи укріплюють свої сили в місті, зокрема на південних околицях, де противник намагається накопичувати живу силу для подальших спроб прориву.

На північному сході Мирнограду воїни 38-ї окремої бригади морської піхоти взяли в полон чотирьох російських військовослужбовців, які брали участь у черговій спробі штурму. Серед затриманих — троє колишніх ув’язнених, що вийшли на волю після підписання контрактів із російською армією. Як розповіли самі полонені, перед відправкою на штурм вони чотири дні перебували в підвалі однієї з будівель у сусідньому населеному пункті, не маючи при цьому ні їжі, ні води.

Нагадаємо, 14 листопада у 7-й Десантно-штурмовій бригаді повідомили, що Мирноград і надалі перебуває під контролем Сил оборони України.

Спікер Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов пояснив, що відбувається у Мирнограді та де тривають найжорсткіші бої.