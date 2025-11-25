Видео
В ВСУ заявили о планах РФ перерезать сообщение возле Покровска

Дата публикации 25 ноября 2025 15:17
обновлено: 15:28
Что известно о ситуации в Мирнограде - данные 7 корпуса ДШВ
Бойцы 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск сообщают о росте интенсивности боевых действий вокруг Мирнограда. По их словам, характер действий российских подразделений свидетельствует о намерениях противника в ближайшее время перерезать сухопутное сообщение между Мирноградом и Покровском. Такие действия могут свидетельствовать о подготовке к потенциальному окружению города, ведь российские силы продвигаются в направлении населенных пунктов Ровно и Светлое.

Об этом бойцы написали в Telegram во вторник, 25 ноября.

Что известно о ситуации в Мирнограде

Украинские десантно-штурмовые подразделения удерживают свои позиции и сдерживают движение врага в районе Красного Лимана. Между тем северная часть Мирнограда остается одним из самых горячих участков — российские штурмовые группы пытаются прорвать оборону малыми пехотными подразделениями, действуя круглосуточно и корректируя свои перемещения с помощью дронов.

Для усиления обороны украинские подразделения укрепляют свои силы в городе, в частности на южных окраинах, где противник пытается накапливать живую силу для дальнейших попыток прорыва.

На северо-востоке Мирнограда воины 38-й отдельной бригады морской пехоты взяли в плен четырех российских военнослужащих, участвовавших в очередной попытке штурма. Среди задержанных — трое бывших заключенных, вышедших на свободу после подписания контрактов с российской армией. Как рассказали сами пленные, перед отправкой на штурм они четыре дня находились в подвале одного из зданий в соседнем населенном пункте, не имея при этом ни еды, ни воды.

Напомним, 14 ноября в 7-й Десантно-штурмовой бригаде сообщили, что Мирноград и в дальнейшем находится под контролем Сил обороны Украины.

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев объяснил, что происходит в Мирнограде и где продолжаются жесткие бои.

война ВСУ Донецкая область война в Украине Мирноград
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
