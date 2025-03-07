Військова допомога від США — військовий назвав ризики

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

Після припинення військової допомоги США для України на фронті можливі ризики. Однак це мінімально вплине на кількість наземних операцій, оскільки забезпечення від Америки до цього дотичне менше.

Про це заявив головний сержант батальйону безпілотних систем Юрій Лисенко в інтерв'ю NV.

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Військовий пояснив, що ризики через відсутність допомоги від США дійсно можливі. Вони пов'язані зі зменшенням кількості боєприпасів. Однак це мінімально вплине на кількість наземних операцій, тому що все ж таки забезпечення США насамперед дотичне до засобів ППО і дальньої розвідки.

"Якщо говоримо про дрони, зараз Україна може самостійно забезпечити себе засобами БпЛА. Це я говорю як про ударні дрони власного виробництва, так і про дрони та компоненти, які ми постачаємо з-за кордону. Це перший момент: для нас це не критично", — наголосив Юрій Лисенко.

Також він зазначив, якщо в нас буде суттєве зменшення роботи артилерії, за умови відносно невеликого нарощування дронових сил, ми можемо компенсувати цю нестачу артилерійських засобів на полі бою ударними дронами. За словами сержанта, ситуація не така складна і страшна, як це може здаватись, на перший погляд.

Однак військовослужбовець підкреслив, що це стосується тільки ведення наземних операцій, тобто роботи на землі, а не захисту неба та дальніх ракетних чи артилерійських ударів у тилу.

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW заявили, що припинення допомоги від США одразу не призведе до колапсу на фронті в Україні. Однак з часом наслідки паузи стануть гострішими.

Водночас у Білому домі назвали умову для відновлення допомоги Україні. На це вплинуть майбутні переговори України і США.